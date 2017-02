UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Beatrice Valli e Giulia De Lellis: il bel gesto della fidanzata di Andrea Damante (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL GESTO DI GIULIA DE LELLIS VERSO BEATRICE VALLI – Giulia De Lellis lancia una mano verso Beatrice Valli. La fidanzata di Andrea Damante, domani una guerra sui social con la compagna di Marco Fantini, ha deciso di fare un gesto di pace nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis, protagonista indiscussa dei social network, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, al giornalista che le ha rivolto una domanda su Beatrice Valli, ha dichiarato: “So che aspetta un bambino, quindi le faccio tanti auguri. Non ho nulla contro di lei”. Giulia, dunque, ha voluto mettere fine alle polemiche facendo un vero e proprio gesto di pace nei confronti di Beatrice Valli che sta aspettando il suo secondo figlio, il primo da Marco Fantini. La De Lellis, infatti, non ha voluto alimentare ulteriori polemiche in un periodo così importante e delicato per la compagna di Marco Fantini.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: BEATRICE VALLI E GIULIA DE LELLIS, COME INIZIATA LA GUERRA – La guerra tra Beatrice Valli e Giulia De Lellis è iniziata su Instagram quando la fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato dei video con i quali ha dato dei consigli alle followers sul look e il make up esattamente come ha sempre fatto Beatrice Valli. La cosa non è passata inosservata alla fidanzata di Marco Fantini che, su Instagram, ha scritto: “Ho visto che vi sono piaciuti i video che ho fatto e caso strano c’è anche già gente che mi sta copiando, caso strano. Ormai la gente si inventa tutto pur di copiare..“. "Comunque mi dispiace Beatrice Valli, serena. Io e le ragazze ne parliamo sempre, non sentirti toccata, è stata una fatalità!“, ha poi replicato Giulia De Lellis.

