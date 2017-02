UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Luca Onestini e Soleil Sorgè nel mirino dei fans di Andrea Damante e Giulia De Lellis (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I FANS DI ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS VS LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’ – La rivalità tra tronisti non è certo una novità per i fans di Uomini e Donne che, negli ultimi anni, hanno visto molti protagonisti del programma di Maria De Filippi farsi anche la guerra a distanza. Nelle ultime ore, però, ad accendere la rivalità sono stati soprattutto i fans notando una certa somiglianza tra il percorso fatto da Andrea Damante e Giulia De Lellis e quello che stanno facendo Luca Onestini e Soleil Sorgè. Quest’ultima, oltre ad essere finita nel mirino della critica per l’uso spasmodico dei social network, esattamente come Giulia, ha scatenato la reazione dei sostenitori della De Lellis per il look sfoggiato in puntata. In particolare, i fans hanno notato come, in una delle ultime esterne, Soleil indossasse un capello a falda larga esattamente uguale a quello sfoggiato anche da Giulia durante la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice. I fans più attenti del programma di Maria De Filippi, inoltre, hanno notato anche una certa somiglianza tra le esterne. Luca e Soleil, infatti, si sono concessi una romantica esterna in spiaggia con il baldacchino e le lanterne che ha riportato alla mente dei fans del programma una delle esterne più belle fatte da Andrea e Giulia. Il particolare non è passato inosservato ai fans che, su Twitter, si sono scatenati con i commenti invitando Soleil e Luca a non copiare troppo i Damellis. “In realtà il Trono di Luca è tutta una citazione al Trono del Dama”, scrive un follower. Luca Onestini e Soleil Sorgè stanno davvero emulando Andrea e Giulia o sarà solo un caso? I telespettatori che sperano di vedere la coppia Luca-Soleil sperano anche che i due abbiano lo stesso lieto fine che hanno avuto i Damellis, sempre più uniti e innamorati dopo nove mesi dalla fatidica scelta.

© Riproduzione Riservata.