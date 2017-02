UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti come Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE COME CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI? – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono una coppia dallo scorso 16 febbraio. La scelta della tronista di Uomini e Donne è arrivata come un fulmine a ciel sereno spiazzando non solo la redazione del programma di Maria De Filippi ma anche gli stessi fans della trasmissione che non si aspettavano un epilogo così repentino. Sonia, però, di fronte alla paura di perdere Emanuele, stanco della situazione nata con Federico Piccinato, ha preferito lasciare il trono e vivere la sua storia lontano dalle telecamere. Nonostante siano passati pochi giorni dalla fatidica decisione, tra Emanuele e Sonia tutto procede a gonfie vele. I due piccioncini si stanno regalando dei bellissimi momenti insieme e sui social hanno espresso tutta la loro gioia per l’amore che li ha travolti. Pur essendo un sentimento giovane e fresco, l’amore che ha unito Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sembra destinato a diventare sempre più importante al punto che sui social, qualcuno paragona la storia nata tra Sonia ed Emanuele a quella di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Anche l’ex tentatore di Temptation Island e la sua attuale fidanzata erano stati travolti dalle critiche subito dopo la scelta. A distanza di mesi, però, i due stanno dimostrando non solo di aver fatto una scelta di cuore ma di essere anche davvero molto innamorati. Claudio e Ginevra, infatti, hanno da poco iniziato una convivenza e cominciano a fare progetti importanti per il futuro. Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti seguiranno lo stesso percorso? I fans della nuova coppia di Uomini e Donne si augurano di sì.

