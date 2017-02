UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: brutto colpo per Gemma Galgani, Giorgio Manetti la consola (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER: GIORGIO MANETTI CONSOLA GEMMA GALGANI DOPO L’ENNESIMA DELUSIONE – Nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne e nuova delusione per Gemma Galgani. La dama, di rosso vestita, giunge in studio per parlare nuovamente della storia vissuta con Michele D’Ambra. Dopo aver chiuso con lui, Gemma confessa di essersi pentita del suo comportamento, di aver voluto fare un passo indietro per non perdere l’ennesima occasione per poter essere felice. La Galgani confessa così di aver telefonato a Michele e di averlo rivisto. I due hanno avuto un incontro durante il quale si sono chiariti. Gemma, però, precisa che tra loro non c’è stato alcun incontro intimo ma solo qualche tenerezza. La rivelazione della Galgani scatena la dura reazione del pubblico e delle altre dame che chiedono a Gemma di mettere fine a questa infinita soap opera. Gemma, tuttavia, difende i propri sentimenti almeno fino a quando non entra in studio Michele. Quest’ultimo, infatti, rivela di essere uscito anche Fabrizia scatenando la reazione di Gemma che non sapeva nulla delle conoscenze allargate del cavaliere. Tina Cipollari, stanca della situazione, invita Cristina, la dama che, nella scorsa puntata ha chiuso la conoscenza con Michele, a rivelare cosa il cavaliere le ha detto effettivamente di gemma. Dopo qualche tentennamento, Cristina accetta di raccontare la verità. “La coprivo perché mi vergognavo – e poi – la chiamavo mami ma perché sembrava mia madre”: sono queste le parole dette da Michele D’Ambra che scatenano la rabbia di Gemma che lascia lo studio seguita da Giorgio. Nel backstage, la Galgani si dice stanca di tutto. Giorgio la consola, la conforta e riesce a calmarla riportandola in studio con sé. Ancora una volta, dunque, Gemma si ritrova con il cuore spezzato.

© Riproduzione Riservata.