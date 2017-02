UOMINI E DONNE GOSSIP / News: Mario Serpa e Claudio Sona, arriva la nuova frecciatina contro la coppia

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: OCCHI ANCORA PUNTATI SULLA COPPIA FORMATA DA CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, ECCO COSA È SUCCESSO - Mario Serpa e Claudio Sona continuano ad essere al centro del gossip. La coppia nata durante il corso del primo trono gay della storia di Uomini e Donne, una volta fuori dalla trasmissione ideata e condotta da Maria, pare non avere avuto più privacy e serenità. Claudio e Mario, hanno cercato con le unghie e con i denti di difendere la loro storia d'amore lontani da occhi indiscreti. La loro decisione infatti, delle volte era perfino stata percepita male e scambiata per "freddezza" quando invece, la coppia ha mostrato in moltissime occasioni di essere decisamente affiatata. Ultimamente però, le antenne del gossip si sono nuovamente allertate e così, Alberto Dandolo, irriverente penna di Dagospia e del settimanale Oggi, ha avuto modo di scagliarsi contro la coppia proprio sul portale di Roberto D'Agostino: "L'ex corteggiatore gay di Uomini e Donne Mario Serpa, ha tentato di partecipare allo show di Maria De Filippi in qualità di "tronista classico". Aveva chiesto aiuto al suo ex compagno, potente comunicatore romano, che ora pare voglia raccontarlo..." scrive lo speaker di M2O. Mario Serpa risponderà alla nuova frecciatina online? La coppia era stata accusata proprio di recente di aver trasformato la relazione di una sorta di “storia-business” tra serate in discoteca e servizi fotografici comparsi su Instagram. Proprio in quella occasione, Claudio e Mario hanno avuto modo di rispondere alle accuse con una divertente diretta Facebook e, nel corso di quella serata, la coppia ha deciso di replicare in maniera sarcastica pur lanciando sacrosante stoccate ai detrattori che hanno puntato il dito giudicando la loro storia d’amore senza conoscerne – di fatto – la quotidianità.

