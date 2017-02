UOMINI E DONNE / Gossip: Manuel e Carmen beccati dai fan, si sono fidanzati? (News, oggi 24 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP TRONO CLASSICO: MANUEL LASCIA IL PROGRAMA E RUBA IL CUORE DI CARMEN? - Perché Manuel Vallicella ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne? Il veronese super tatuato, dopo la sua precedente esperienza come corteggiatore di Ludovica Valli, ha accettato di cambiare ruolo e sedersi sulla comoda - quanto ambita - poltrona rossa del programma condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo poche puntate però, Manuel ha palesato apertamente la sua insofferenza nei confronti del suo nuovo percorso televisivo e così, seppur a malincuore ha dovuto decidere di abbandonare la trasmissione. Le sue corteggiatrici quindi, una volta confermata la scelta di Manuel, hanno deciso di lasciare lo studio insieme a lui e, voci di corridoio parlano anche di alcuni scambi di telefono nel backstage, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere. Dopo la decisione di Manuel, il ragazzo è stato sostenuto dai fan ma anche fortemente attaccato dagli haters che mettevano in discussione la vera motivazione del suo abbandono. Carmen, una delle sue corteggiatrici preferite però, l'ha prontamente difeso online dalle accuse dei detrattori. A quanto pare, secondo quanto riferiscono le ultime news comparse sul web, Manuel e Carmen si starebbero frequentando anche fuori del programma e, proprio alcuni fan li avrebbero visti insieme: sarà vero? Secondo le segnalazioni del popolo della rete, pare che Manuel e Carmen siano stati avvistati insieme in un noto locale della Capitale. I due attualmente non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito ma, visti i presupposti, ci potrebbe essere la viva possibilità di vedere nascere una nuova coppia nata proprio grazie al programma dedicato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi da ormai 21 anni.

© Riproduzione Riservata.