UOMINI E DONNE / Gossip News: Riccardo Gismondi, come procede la storia con Camilla Mangiapelo?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, COME PROCEDE? – LE ULTIME - Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo vivono la loro storia d'amore felicemente lontani dalle telecamere del trono classico di Uomini e Donne. Il campione di basket è stato uno dei protagonisti della prima stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. La scelta di Riccardo è stata molto criticata dal popolo della rete per svariate motivazioni. Essenzialmente, gli estimatori di Uomini e Donne hanno puntato il dito contro il tronista convinti che i due giovani innamorati fossero d'accordo per un percorso già organizzato fuori dagli Studi Elios. Riccardo è stato investito dall’interesse per Camilla come un fulmine a ciel sereno e così, il ragazzo ha saggiamente deciso di capitolare tra le sue braccia preferendola alla rivale Martina Luchena. Riccardo e Camilla dopo la scelta hanno immediatamente deciso di convivere a casa di lei e, tra le pagine di "Visto" l'ex tronista ha voluto raccontare come procede la storia d'amore con Camilla: "È sempre in ritardo. Non conosce minimamente il significato del concetto di puntualità", esordisce Riccardo per poi puntualizzare che la fidanzata è una perfetta padrona di casa: "Sa fare tutto, lava, pulisce, stira e cucina. Io la aiuto, anche se lei è gelosa del suo ruolo". In ultimo Gismondi ha confessato di essere ancor più disordinato della fidanzata: "Ogni tanto mi bacchetta. Ma insieme di sicuro non ci annoiamo".

© Riproduzione Riservata.