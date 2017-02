UOMINI E DONNE / Gossip e News: Luca e Soleil copiano i Damellis? Ecco le similitudini (oggi, 24 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: LUCA E SOLEIL COPIANO ANDREA E GIULIA? ECCO PERCHÉ (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Senza alcuna ombra di dubbio, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia più amata del trono classico di Uomini e Donne. I "Damellis" (così li chiamano i fan), hanno estimatori che quotidianamente gli regalano numerose dimostrazioni d'affetto e, la loro popolarità cresce ogni giorno che passa. Lui deejay e lei fashion blogger ma entrambi, non perdono mai l'occasione per posare insieme e dedicarsi al mondo della moda anche insieme. Circa una decina di giorni fa, l'amata coppia è tornata in pista in televisione per prendere parte allo speciale di San Valentino proprio ideato da Uomini e Donne. Durante la puntata dello scorso 14 febbraio, Andrea e Giulia hanno perfino vinto la puntata per la gioia degli estimatori online. La loro popolarità - a volte – viene presa da "esempio" da alcuni ex ed attuali protagonisti di Uomini e Donne. Questo è il caso di Luca Onestini e Soleil Sorgè, la "nuova coppia" del trono classico che possiede numerose analogie con i "Damellis". Soleil, durante l'ultima esterna ha indossato un particolare modello di cappello che ha precedentemente indossato anche Giulia De Lellis e, anche i gesti in esterna sembravano essere fortemente similari. Inoltre, proprio Soleil ha organizzato una esterna in spiaggia per Luca accompagnata da veli e lanterne: vi ricorda qualcosa? I fan più attenti staranno sicuramente facendo di "sì" con la testa, ne siamo certi. “Il Trono di Luca è tutta una citazione al Trono del Dama", si legge su Twitter e - a questo punto - siamo sicuri che Soleil potrebbe fare parte della schiera dei fan dei Damellis: non trovate?

