Un passo dal cielo 4: Francesco chiede ad Emma di andare a vivere con lui. Anticipazioni e commento ultima puntata

UN PASSO DAL CIELO 4, COMMENTI ULTIMA PUNTATA E ANTICIPAZIONI: FRANCESCO CHIEDE AD EMMA DI ANDARE A VIVERE CON LUI - L'ottava puntata di 'Un passo dal cielo' ha riservato diversi colpi di scena ai telespettatori a partire dalla decisione di Francesco di chiedere ad Emma di andare a vivere con lui sulla palafitta. La ragazza dopo essersi risvegliata dal coma decide infatti di lasciare la valle per tornare ad essere più tranquilla visto che non è ancora guarita dall'aneurisma. Il capo della forestale non vuole perdere la ragazza e decide di chiederle di vivere con lui, Emma non può che accettare entusiasta. Parallelamente Eva parte alla volta di Los Angeles lasciando Vincenzo solo a gestire il b&b, il commissario decide alla fine di non chiuderlo e di riaprirlo sotto la sua gestione. Infine, la storia d'amore che sembra ormai finita tra Natasha e Tommaso: la ragazza ha scoperto del tradimento con Anna e decide di far conoscere il vero padre a suo figlio. Cosa accadrà nella prossima puntata in programma il prossimo giovedì? Francesco ed Emma si avvicineranno sempre più ma qualcosa (o qualcuno) si metterà tra di loro ma non si tratterà di Livia bensì di qualcuno che tornerà dal passato di Emma.

