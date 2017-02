Una vita/ Video replica puntata del 23 febbraio: Ramon torna a vivere, Teresa e Mauro pronti a scottarsi

Una vita, video replica puntata del 23 febbraio - Nelle ultime puntate di Una Vita, i telespettatori hanno visto spegnersi nel suo letto Lourdes, di fronte gli occhi di Trini e Ramon. Maria Luisa ha dimostrato di non essere propensa a versare delle lacrime per la madre. Nel frattempo, Leonor e le domestiche continuano ad avere dei problemi con i signori di Acacias per via del romanzo scritto dalla Hidalgo. Quest'ultima ha chiesto al giornalista, che ha pubblicato un articolo in cui vi sono le dichiarazioni delle domestiche, di risolvere la situazione. L'uomo, però, non ha accettato. Intanto, Mauro ha proposto a Teresa di assumerlo. In cambio del denaro, lui la aiuterà a risolvere il caso riguardante Cayetana. Teresa ha accettato. Nel corso della puntata di Una Vita del 23 febbraio, Mauro porta i soldi a Humildad e le confessa che non avrebbe voluto mettere in mezzo altre persone. Mentre Teresa fa da maestra a Lolita, giunge in soffitta Fabiana che è infuriata per quanto hanno dichiarato le domestiche nel romanzo di Leonor. La donna è scontrosa con Teresa, Lolita e Guadalupe. Victor cerca Maria Luisa alla veglia funebre di Lourdes e il giovane trova strana la sua assenza. Fabiana riferisce a Victor che Maria Luisa sta fin troppo bene, tanto che non avrebbe versato neanche una lacrima. I due sono stupiti del comportamento della ragazza, ma sono sicuri che si stia tenendo tutto dentro. Humildad confessa a Mauro di quanto accaduto con il padre, che le avrebbe proibito di andare in chiesa e rubato il suo denaro. L'ispettore non riesce a trattenersi e va a trovare l'uomo e lo minaccia di sbatterlo in galera nel caso in cui si presentasse di nuovo da sua figlia a disturbarla. Cayetana invita i suoi vicini di Acacias a casa sua per decidere la sorte delle domestiche. Martin non ha intenzione di allontanarsi da Casilda e le promette che la seguirà fino in capo al mondo. Felipe e Cayetana se la prendono con gli Hidalgo, in particolare con Leonor. Cayetana inizia anche ad offendere la giovane e Maximiliano e Celia la difendono prontamente. Maximiliano lascia la riunione in quanto non d'accordo con il licenziamento delle domestiche. Non appena tutti lasciano la stanza dove si trova Lourdes, Maria Luisa decide di andare a salutare la donna. Teresa va a trovare Mauro e gli racconta che Fabiana potrebbe aver tentato di salvarla durante l'incendio. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI UNA VITA IN ONDA IL 23 FEBBRAIO.

© Riproduzione Riservata.