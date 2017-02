Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Michele contro Gemma: finalmente fuori la verità! (oggi 24 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, OGGI IN ONDA IL TRONO OVER: CHIARA FELICE PER LA CONOSCENZA CON GIUSEPPE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - La settimana di Uomini e Donne si ciude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Giorgio Manetti è stato grande protagonista durante la puntata di ieri e, in particolare, di forti critiche da parte del pubblico in studio che ha ben poco apprezzato il comportamento avuto con Astrid. È soprattutto la battuta sul fatto che nessuno gli abbia fatto autografi ad infervorare il pubblico che ottiene da Giorgio una dura risposta. Il cavaliere dice chiaramente di essere sempre pronto a fare qualsiasi cosa per far star bene la propria dama, ma qualcuni dal parterre maschile non è della stessa opinione. Se con Astrid quindi la conoscenza si chiude qui, ecco arrivare per lui tre new entry: Lorenza, Antonella ed Elena, tutte bionde, lui fa rimanere solo Antonella e balla con lei. Tocca alla signora Chiara sedere al centro dello studio: la dama ha infatti conosciuto in esterna ed è pronta a raccontarlo al pubblico.

UOMINI E DONNE, OGGI IN ONDA IL TRONO OVER: NUOVA LITE TRA GEMMA E MICHELE, LE DURE PAROLE DEL CAVALIERE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Il cavaliere in causa è un vedovo di 68 anni, che apprezza la sua eleganza e compostezza, la dama però lo informa che ama essere corteggiata e cerca un uomo che la rispetti, quindi accetta di continuare la conoscenza. Lui è Giuseppe F. che entra in studio e saluta Maria De Filippi che è per lui la vera vincitrice di Sanremo. Chiara è molto contenta della sua conoscenza perché lo trova sempre allegro e molto affettuoso, e confessa che c’è stato anche un bacio a stampo fra loro, così ballano insieme. Subito dopo riprende la discussione tra Gemma e Michele: durante il ballo quest'ultimo si è sfogato con Tina e Gianni, gesto che non è stato apprezzato dalla Galgani. Stavolta gli opinionisti sono dalla parte di Gemma e Cristina che, intanto, lascia lo studio molto seccata. Gemma ribadisce le sue accuse ma Michele cambia le carte in tavola e dice di essere addirittura contento di non dover più uscire a cena cvon lei. Michele dichiara allora di voler ballare con Cristina ma lei si rifiuta decisa, mentre Gemma dichiara di non essersi mai fidata di lui visto che il suo comportamento cambia con e senza le telecamere.

