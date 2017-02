VALERIA MARINI/ Un tuffo nel passato con la diva del Bagaglino (Matrix Chiambretti, oggi 24 febbraio 2017)

VALERIA MARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: I BACI STELLARI AL GRANDE FRATELLO VIP (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Quale modo migliore per festeggiare i 30 anni del Bagaglino se non una puntata speciale di Matrix Chiambretti? Ospite della puntata anche Valeria Marini primadonna del Bagaglino. Nella puntata di questa sera, venerdì 24 febbraio, si darà uno sguardo al passato a anche al futuro, soffermandosi sullo spettacolo Magnàmose tutto dove Valeria è protagonista insieme a tanti altri volti noti del Bagaglino. Lo spettacolo, infatti, andrà in onda domenica sera su Canale 5 in seconda serata. Nell'ultimo periodo abbiamo visto Valeria come concorrente del Grande Fratello Vip, dove è arrivata terza, e ha fatto parlare molto di sè. Il pubblico la lodava, i suoi inquilini un pò meno; ma con la sua spigliatezza e sensualità ha rapito tutto il pubblico da casa con i suoi baci stellari. Personaggio chiacchierato, soprattutto per una scena vista nella casa più spiata d'Italia; dove Valeria si chiude in bagno con Bettarini; e anche se tutti i coinquilini presenti continuano a dire di aver sentito urli strani, lei smentisce ogni tipo di rapporto con Stefano. Ha partecipato, nel 2012, alla nona edizione di un'altro reality ossia L'isola dei Famosi, dove però fu eliminata nella settima puntata.

VALERIA MARINI, LA SHOWGIRL OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: LA BIONDA DEL BAGAGLINO (MATRIX CHIAMBRETTI, 24 FEBBRAIO 2017) - Valeria Marini è considerata una sex symbol degli anni 90 e 2000. Raggiante e solare, capelli lunghi e biondi, ammirata per le sue performance del bagaglino; dove per la prima volta debutta prendendo il posto di Pamela Prati nel lontano 1993. Pamela e Valeria: alla fine Pier Francesco Pingitore ha deciso di tenerle entrambe e farle partecipare attivamente al Bagaglino per parecchi anni; insieme infatti hanno debuttato anche per lo spettacolo teatrale. Una coppia che vince in tv, con i loro corpi sensuali e scoperti, che nel corso degli anni hanno fanno parlare tutti. Non mancheranno video per omaggiare Oreste Lionello e Gabriella Ferri. Un salto nel passato quello che farà Matrix Chiambretti stasera, per ricordare lo splendido lavoro di Pingitore, capace di far satira politica durante i vari spettacoli del Bagaglino tenuti negli anni.

