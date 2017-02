Valerio Staffelli/ E' morto Alessandro, il fratello dell'inviato di Striscia La Notizia: ignote le cause della morte

Valerio Staffelli, è morto suo fratello Alessandro: gravissimo lutto per l'inviato di Striscia La Notizia (oggi 24 febbraio 2017) - Un gravissimo lutto ha appena colpito il noto inviato di Striscia La notizia Valerio Staffelli: suo fratello, Alessandro, è morto la scorsa notte fa a 51 anni. La notizia è stata diffusa qualche ora fa a Sesto e nel Nordmilano, come riporta MilanoToday. Un grandissimo dolore per Valerio Staffello e per tutta la famiglia - molto conosciuta a Milano - che stanno ricevendo in queste ore tantissimi messaggi di cordoglio e condoglianze sui social. Alessandro Staffelli si è spento nella notte e per problemi di salute gravi di cui, pare, soffrisse già da qualche tempo. Non si conoscono tuttavia le cause precise di questo terribile decesso che hanno colpito non solo un fratello e figlio molto amato, ma uno stimato e conosciuto medico odontoiatra. Ma Alessandro era anche un appassionato di politica, nel 2012, si era candidato come consigliere comunale a Sesto con la lista "Sesto nel cuore". Nel 2007, invece, era stato eletto presedente dell’associazione italiana odontoiatri per la provincia di Milano, prima di diventare - nel marzo 2009 - presidente dell’associazione di tutta la Lombardia.

