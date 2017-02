Z: THE BEGINNING OF EVERITHING / Su Amazon Video il drama con Christina Ricci. Anticipazioni del 24 febbraio 2017: l'amore e la guerra

Z: THE BEGINNING OF EVERYTHING, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 FEBBRAIO: LA SERIE - A partire da oggi, venerdì 23 febbraio 2017, su Amazon Video verrà pubblicata in anteprima la prima stagione di Z: The Beginning of everything. La serie Tv si basa sul romanzo di Therese Anne Fowler intitolato Z: A Novel of Zelda Fitzgerald. Negli Stati Uniti la premiere è stata trasmessa nel novembre del 2015 su Amazon Video, ma gli episodi conclusivi sono stati pubblicati solo nello scorso gennaio. Il drama è stato creato inoltre da Nicole Yorkin e Dawn Prestwich che hanno voluto rivisitare la trama dal punto di vissta romanzato, concentrandosi sulla protagoniza Zelda Sayre Fitzgerald. A dare un volto all'eroina dello show sarà Christina Ricci, che vedremo muoversi all'interno del 1920. Durante la prima stagione approfondiremo in particolare il matrimonio fra la donna e lo scrittore F. Scott Fitzgerald, ancora rimasto inedito fino a quel momento, e si concentrerà sulle tensioni che si creeranno all'interno della coppia. A dare il via al baratro matrimoniale sarà l'infedeltà dello scrittore, che romperà così le promesse iniziali. Al fianco della protagonista troveremo inoltre Gavin Stenhouse nel ruolo del marito e David Strathairn nei panni del Giudice Anthony Sayre. L'attore verrà però sostituito dal collega David Hoflin per gli episodi successivi al pilot. Al cast di artisti principali si aggiungono poi diverse figure ricorrenti, fra cui troviamo Kristine Nielsen nei panni di Minnie Sayre, Maya Kazan che sarà invee Livye Hart e Jamie Anne Allman nel ruolo di Tootsie Sayre. A fare da cornice a questo spettacolare racconto, fatto di emozioni e sentimenti, approfondimenti e rivoluzioni, la società che sta vivendo gli effetti della Prima Guerra Mondiale. Perché ci si potrebbe innamorare di questa serie televisiva? Innanzitutto per la presenza di Christina Ricci come capricciosa ragazza del sud, che ci accompagnerà lungo un viaggio all'interno del cuore osscuro dei due personaggi più intriganti della storia letteraria. Alcune delle critiche maggiori riguardano invece l'eccessiva lentezza del primo episodio, che risulta completamente staccato dal resto degli episodi. Questo può essere dovuto anche al cambio, come abbiamo visto, di uno dei due protagonisti. Corrisponde anche in un certo modo alla fase iniziale del cambiamento di Zelda, che si ritroverà non solo di fronte all'uomo che amerà nella sua vita, ma anche al passaggio dalla fanciullezza alla maturità.

Z: THE BEGINNING OF EVERYTHING, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 24 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Zelda è una giovane donna di 18 anni, uno spirito libero e fiammeggiante che vive a Montgomery, in Alabama. Nei suoi sogni c'è tuttavia una vita migliore e più ampia e per questo non tarda a cercare una via di fuga. La sua decisione viene agevolata dall'eccessiva severità del padre, Anthony, che cerca di tarpare le ali della giovane donna, vedendola come una sfida alla propria autorità. Durante una serata di addio fra commilitoni che stanno per imbarcarsi in Francia, diretti a entrare a far parte della prima guerra mondiale, Zelda incontra lo scrittore Fitzgeral e ne rimane affascinata, ma l'uomo non risponde alle sue avances. Non appena Scott dimostra di provare un forte interesse per la giovane, Zelda inizierà a chiedersi che cosa sarà disposta a sacrificare pur di stare insieme a lui. Nonostante i due si rendano conto di vivere in due mondi separati, lentamente Zelda e Scott si avvicinano. La ragazza però non è sicura di amarlo, o almeno non così abbastanza da rivoluzionare tutta la propria vita. Eppure, qualcosa improvvisamente cambierà per sempre e per entrambi.

© Riproduzione Riservata.