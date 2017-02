AL BANO/ Nel salotto di Silvia Toffanin, nuove polemiche su Sanremo 2017? (Verissimo, 25 febbraio)

AL BANO, IL CANTANTE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, 25 FEBBRAIO) - Al Bano sarà ospite alla trasmissione Verissimo, in onda questo pomeriggio, il 25 Febbraio. Il conosciutissimo programma televisivo si è occupato spesso di musica, in particolar modo in riferimento alla kermesse sanremese che si è appena conclusa con la vittoria di Francesco Gabbani e della sua canzone, ormai diventata un tormentone dal titolo Occidentali's Karma. Al Bano dopo l'edizione 2017 di Sanremo è stato invitato in molte trasmissioni e si è sempre mostrato disponibile per raccontare la recente esperienza e tutta la sua lunghissima carriera. L'attesa per l'esibizione di Al Bano era notevole, visto che i fans erano anche preoccupati per il suo stato di salute. Il cantante, infatti, era stato da poco operato per un problema cardiaco che lo aveva visto rinunciare a diversi impegni artistici. Al Bano si è ripreso perfettamente, dimostrando di essere inossidabile e forte, con un carisma superiore alla media. La voce di Al Bano è una delle più caratteristiche del panorama musicale italiano e i suoi acuti sono sempre apprezzati sia dai giovani che, soprattutto, dai meno giovani.

AL BANO, IL CANTANTE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: L'ELIMINAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO (VERISSIMO, 25 FEBBRAIO) - Al Bano si è detto amareggiato per l'esito di Sanremo, insieme agli altri nomi celebri che sono stati eliminati e che non hanno potuto partecipare alla fase finale della competizione. Ron e Gigi D'Alessio hanno fatto compagnia ad Al Bano in questa categoria di esclusi. Specialmente Gigi D'Alessio è apparso estremamente contrariato per la scelta, avendo dichiarato che è stata colpita un'intera generazione di interpreti. Al Bano, invece, è apparso alle televisioni maggiormente conciliativo, pur avanzando forti dubbi sul giudizio della cosiddetta giuria degli esperti. Il fatto scatenante delle critiche è stato che la giuria era composta da personaggi che avevano un'esperienza in radio, nell'ambito della musica disco e addirittura su You Tube. Però nel campo della musica leggera non avevano altrettanta esperienza, in particolar modo la giovanissima Youtuber selezionata per fare il giudice non era considerata all'altezza. La performance di Al Bano è stata comunque buonissima, con una canzone che è stata apprezzata dal pubblico dell'Ariston, che ha appreso la decisione dell'esclusione dalla fase finale rumoreggiando in modo chiaramente avvertibile ed esprimendo dissenso.

AL BANO, IL CANTANTE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: CURIOSITA' (VERISSIMO, 25 FEBBRAIO) - Al Bano ha una carriera musicale ineccepibile, lunghissima per durata e molto ricca di successi. Con Sanremo ha sempre avuto un buon rapporto, partecipando a molte edizioni con piazzamenti di onore. Quest'anno ha ricevuto, nonostante l'esclusione dalla serata finale, il premio per il miglior arrangiamento. Il cantante ha avuto una vita privata molto travagliata dal punto di vista sentimentale. Sposa la sua compagnia di vita e di musica Romina Power e il matrimonio va avanti per quasi 30 anni. Poi si separa e apre una relazione con Loredana Lecciso, che insieme alla sorella diventa un personaggio celebre della televisione. Poi nel corso di una trasmissione la Lecciso annuncia di voler lasciare Al Bano. Successivamente la storia d'amore si chiude per davvero. A livello musicale Al Bano ha avuto successo sia in coppia con Romina Power che da solo. Recentemente i due si sono messi di nuovo insieme dal punto di vista delle esibizioni musicali, con una reunion artistica che ha appassionato il pubblico e i sostenitori.

