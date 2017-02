ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO/ La coppia si esibirà nel varietà di Rai 1 (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Alba Parietti e Marcello Nuzio a Ballando con le stelle: dal 25 febbraio la showgirl più amata dagli italiani danzerà ogni sabato sera con Milly Carlucci. Mancano poche ore al ritorno in tv del talent show di ballo che vede coppie vip sfidarsi tra di loro: per la 12esima edizione ci sarà anche Alba Parietti, bellissima come sempre, in coppia con il ballerino Marcello Nuzio. Alba è stata già annunciata come la rivelazione di questa edizione di Ballando visto che danza molto bene ed è provocante.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY: LA SALSA E LE PROVE (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Alba ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle e mettersi in gioco perché la vita è un viaggio e in questa parte del viaggio aveva voglia di fare una nuova sfida, riempire dei vuoti. La sua età, dice Alba, non è facilissima ma lei ha voglia di trasmettere a tutte le donne della sua età la voglia di riscatto, femminilità e anche a suo modo giovinezza e bellezza. La Parietti ha anche aggiunto di essere tornata araba fenice, di sentirsi sexy e ammaliante come quando aveva 20 anni e di essere a suo agio con la danza e con il suo corpo. La sua specialità è la salsa: Marcello Nuzio le sta insegnando i passi principali per una coreografia che già si annuncia mozzafiato. I due stanno provando senza risparmiarsi mai dando anima e corpo: la Parietti mette energia, costanza e impegno nelle prove e i risultati si vedono, i movimenti sono fluidi e accattivanti, lo stile di danza è impeccabile. D'Altronde Alba ha sempre ballato a Domenica In e nei suoi vari programmi televisivi come Macao.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY: CURIOSITA'(BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Alba Parietti è stata tra le giurate dell'ultimo Festival di Sanremo: nei panni del giudice del festival della canzone italiana è stata severa ma giusta. Alba ha detto che mai come quest’anno ha sentito belle canzoni in gara e visto molti ospiti interessanti. La cosa che ha conquistato di più la showgirl è stata la canzone e il talento dell'artista albanese Ermal Meta. Ma alla Parietti è piaciuta molta anche l'esibizione del sabato sera con il balletto della Tim sulle musiche di Mina. Quanto a Maria De Filippi, Alba ha detto che la conduttrice Mediaset non l'ha stupita. Niente di nuovo né per lei, né per noi, ha commentato la Parietti: per lei Maria è bravissima, ma nel suo mondo, la Mediaset e Amici, rende di più. Non a caso, ha proseguito Alba, la De Filippi ha provato a portare molto di sé anche al Festival di Sanremo arricchendo la formula tradizionale.

