AMICI 16 ed. 2017 / Anticipazioni serale e diretta puntata 25 febbraio: Elodie ed Ermal Meta ospiti, Mike Bird perde la sfida

AMICI 16 ed. 2017, ANTICIPAZIONI SERALE E DIRETTA PUNTATA 25 FEBBRAIO - Proseguono anche oggi, le nuove sfide a squadre di Amici 16, il talent show ideato da Maria De Filippi in onda con il suo speciale del sabato dalle 14.10 su Canale 5. Vittoria ha avuto la meglio contro Andreas sfidandosi sulla coreografia sulle note di "Tutta colpa mia" interpretata in studio direttamente da Elodie. Mike ha invece avuto la meglio contro la new entry Serena schierata con "Per me è importante", pezzo dei Tiromancino. Sebastian ed Oliviero hanno danzato sulla note di "Vietato morire" interpretata direttamente da Ermal Meta e Sebastian dopo la sfida ha portato a casa anche il punto per la sua squadra. Shady con il suo inedito ha battuto la sua rivale Federica e la prima manche si è conclusa con la vittoria del Senza Piani. Le sfide a squadre si sono concluse offrendo però la possibilità ai vincitori di proporsi alla commissione per un posto al serale. Thomas apre le danze ma, dopo la sua esibizione ha ricevuto il "no" di Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro, Garrison e Natalia Titova. Successivamente è stata la volta di Vittoria che ha invece ricevuto il "no" di Alessandra Celentano, Natalia Titova, Garrison e Kledi. Proprio in funzione di questo, la Celentano ha riaperto la polemica sui chili di troppo di Vittoria litigando aspramente con Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Al serale, secondo quanto si legge sul VicoloDelleNews, mancano solo tre puntate ecco perché, dalla prossima verranno presentati ufficialmente i direttori artistici.

AMICI 16 ed. 2017, ANTICIPAZIONI SERALE E DIRETTA PUNTATA 25 FEBBRAIO: MIKE BIRD PERDE CONTRO RICCARDO MARCUZZO - Proseguono incessantemente le anticipazioni in riferimento alla nuova puntata di Amici 16 in onda questo pomeriggio, sabato 25 febbraio 2017, a partire dalle 14.10 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Durante il corso della settimana su Real Time, si sono tracciati i contorni delle sfide tra gli allievi in prossimità del serale 2017 che aprirà i battenti dal prossimo 25 marzo su Canale 5. Come anticipato nel nostro precedente focus, Elodie ed Ermal Meta saranno i protagonisti musicali del nuovo appuntamento. Per quanto riguarda le sfide, Sebastian affronterà il tutto con estrema semplicità e bravura e, valutato da Mosconi riceverà anche i complimenti del coreografo. Di seguito si aprirà ufficialmente la prima sfida per accesso diretto al serale. Come ben sapete, durante la settimana Mike Bird ha deciso di sfidare Michele, Rosario e Riccardo propendendo all'eliminazione del primo. La sfida si aprirà contro Rosario e l'inedito con la vittoria di Bird. Successivamente però, scontrandosi con Riccardo Marcuzzo (che ha cantato "Fast Car") la vittoria è andata proprio nelle mani del cantautore milanese. La sfida a questo punto è stata annullata e Michele, precedentemente candidato all'eliminazione è rimasto ancora nella scuola. Successivamente spazio per le sfide a squadre: Tasso Rosso VS Senza Piani, chi vincerà?

AMICI 16 POMERIDIANO 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 25 FEBBRAIO: OSPITI ELODIE ED ERMAL META - Questo pomeriggio a partire dalle 14.10, si apriranno nuovamente i battenti della puntata speciale di Amici 16, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi: cosa succederà durante il corso del nuovo appuntamento del sabato? Proseguono incessantemente all'interno della scuola le eliminazioni, le sfide e le preparazioni in vista del serale che prenderà il via il prossimo 25 marzo in prime time. Gli allievi della scuola più famosa e talentuosa d'Italia, si stanno alacremente preparando in vista della parte più importante del programma ed anche oggi, ci sarà moltissima carne al fuoco. Eccovi di seguito tutte le anticipazioni in attesa che la nuova puntata possa effettivamente prendere il via dopo la settimana andata in onda su Real Time (canale 31). Ospiti della nuova puntata, direttamente alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, Elodie con "Tutta colpa mia" ed Ermal Meta. Così come anticipato durante il corso della settimana, la seconda classificata di Amici 15 si esibirà con alle spalle una coreografia ballata da Andreas e Vittoria di contro, anche Ermal Meta canterà "Vietato morire" accompagnato da Sebastian ed Oliviero. Secondo quanto si legge sul VicoloDelleNews, la Di Patrizi sarà accompagnata in studio da Emma Marrone, sua grande amica ed anche una delle autrici del brano sanremese che ha già regalato all'artista dai capelli rosa numerosissime soddisfazioni.

© Riproduzione Riservata.