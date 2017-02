AMORE PENSACI TU Commento seconda puntata 24 febbraio: i continui fallimenti di Jacopo La Neve

AMORE PENSACI TU, COMMENTO SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO: IL FALLIMENTO DI JACOPO - Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di "Amore pensaci tu", fiction che vede protagoniste quattro famiglie romane: Cordaro, Pellegrini, La Neve e Carofiglio. Questi due episodi hanno visto molti cambiamenti, sia positivi sia negativi. Tra le cose di certo positive possiamo nominare la recuperata amicizia tra Camilla Cordaro e Nicola Pellegrini e il buon andamento del lavoro di Marco! Di certo non è molto positiva invece la vicenda di Jacopo La Neve: l'uomo, nel tentativo di recuperare il rapporto con la ex moglie, viene continuamente ostacolato da Roberto. Inoltre il calciatore litiga con Chiara Cordaro, l'unica che gli è stata veramente vicina e l'ha aiutatato a riconquistare la moglie. Ma c'è un problema ulteriore: Chiara si è innamorata di Jacopo La Neve e Gemma e Luigi se ne sono accorti! Di certo la presenza di grandi attori aggiunge qualcosa in più alla fiction: tra questi Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Fabio Trioiano, Martina Stella e molti altri! Come continueranno le vicende di queste famiglie?

