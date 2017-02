ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE / L’attrice costretta a superare le prime difficoltà (Ballando con le stelle 2017, puntata 25 febbraio)

ANNA GALIENA CON SIMONE DI PASQUALE, LA COPPIA DI CONCORRENTI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: LE PRIME DIFFICOLTÀ IN SALA PROVE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Nella prima serata di Rai 1 va in onda la prima ed attesa puntata della nuova stagione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli. Tra i concorrenti in gara c’è Anna Galiena, una delle migliori attrici italiane, la quale proverà a diventare una ballerina d’eccezione grazie ai consigli di Simone Di Pasquale, suo partner di gara: nello show Anna si cimenterà con la danza moderna, il tip-tap, il jazz e perfino l'hip-hop. In giuria come da tradizione ci saranno i soliti Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Ma c'è anche una new entry, la criminologa Roberta Bruzzone, da quest'anno giudice di Ballando con le stelle. La bella attrice romana nel video anteprima Aspettando Ballando con le stelle 2017 presente sul sito RaiPlat, ha dimostrato qualche difficoltà nel ballo: in sala prove ha spesso dimenticato i passi e ha avuto problemi con le piroette. Anna ha ammesso di sentirsi un ‘sacco di patate’ e di non avere molta fiducia nelle sue capacità di ballerina ma Simone è venuto in suo soccorso sottolienando che le sue doti sono innegabili e soprattutto che sta mettendo tanto impegno per superare i suoi limiti.

ANNA GALIENA CON SIMONE DI PASQUALE, LA COPPIA DI CONCORRENTI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: LA CARRIERA DELL’ATTRICE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Anna Galiena è recentemente tornata in televisione nella serie Il bello delle donne, alcuni anni dopo. La sua è una carriera lunga e costellata di successi internazionali: Anna, a 62 anni, ha iniziato a studiare recitazione in America, in una prestigiosa scuola di New York. Nel 1978 ha debuttato sulle scene americane in teatro nello spettacolo Romeo e Giulietta. Ed è il teatro il suo primo amore: la Galiena ha rivelato che per lei il palcoscenico è uno strumento di comunicazione che le permette di avere un contatto diretto con il pubblico in sala. Non c'è filtro in teatro, sostiene Anna, perché non c'è montaggio o taglio di regia. La stessa situazione l'attrice la vivrà a Ballando con le stelle quando dovrà confrontarsi dal vivo, in real time, con gli spettatori seduti tra il pubblico di Rai Uno e con i giudici presenti allo show. Ha recitato in molti film importanti italiani e stranieri. E' stata diretta da grandi registi come Francesca Archibugi, Alessandro D'Alatri, Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Claude Chabrol e Bigas Luna. Nel 1994 ha vinto il premio con miglior attrice per il film Senza pelle.

© Riproduzione Riservata.