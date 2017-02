ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI/ La giornalista con l’omero rotto come se la caverà? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Al via questa sera su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le stelle, dove quest'anno la padrona di casa Milly Carlucci non ha dimenticato proprio nessuno, invitando a partecipare anche Anna La Rosa, giornalista italiana. Con una carriera lavorativa piena di grandi lavori. Ma conosciamola meglio: Anna da bambina si è trasferita a Roma, incontrando tante difficoltà nel campo scolastico, perchè lei veniva da Gerace e parlava solo il dialetto, e l'incontro di una maestra cattiva non l'aiutava ad eccellere in quello che oggi è il suo mestiere; ma è solo grazie ad un nuovo insegnante che Anna si appassiona alla lettura diventando la prima della classe e ricevendo voti alti nei temi scolastici. In un'intervista dichiara di aver avuto a che fare sempre con persone dall'alto spessore politico, e questo suo approdare a Ballando con le stelle è un esame per se stessa. Non ha mai ballato se non per ironia.

ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: LE REGOLE DELL'INSEGNANTE (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Il suo insegnante in questo lungo percorso è Stefano Oradei, che appena l'ha conosciuta in sala prove, non può fare a meno di notare i segni di Anna che porta sul suo braccio; eh già la giornalista un mese fa con una caduta si è rotta l'omero; ma il chirurgo le ha detto che ballare non va a compromettere la sua guarigione; ed è per questo che si è messa in gioco. Stefano ha dovuto solo fare ordine e far finta che Anna non avesse il braccio destro, in quanto porta un tutore per non poterlo muovere; e allora il maestro dalle mission impossible decide di dettare delle regole modernizzandole in hashtag; alle quali Anna dovrà sottostare; una di queste è quella di non dire mai "non ce la faccio"; la seconda regola è quella di giurare di stare a sentire il maestro e i suoi consigli, la terza regola è quella che piace meno ad Anna, dove Stefano ha espressamente dichiarato che durante le prove comanda lui; e questa forse è la vera prova più difficile da affrontare per una donna come lei. Anna in sala prove ha scoperto che il ballo riesce a liberarle la mente, e così pensa meno anche al dolore al braccio. Stefano non molla la presa, in quanto molto professionista. Romano, nella vita quotidiana ma anche in quella sportiva condivide il suo tempo con la sua compagna Vera Kinnunen, anche lei volto noto del talent show. Stefano si laurea in scienze motorie, studia recitazione per dare il meglio di se durante le competizioni. Lascia il calcio per dedicarsi solo alla danza. Insieme a Vera, ha ricevuto molte vittorie. Speriamo che riuscirà a far dare il meglio di sè anche ad Anna La Rosa.

© Riproduzione Riservata.