AVANTI UN ALTRO/ Paolo Bonolis “gufa” contro la concorrente juventina (oggi 25 febbraio 2017)

AVANTI UN ALTRO, L’ATTESA PER LA PUNTATA DI OGGI (25 FEBBRAIO 2017) Tutto pronto per una nuova puntata di Avanti un altro nel pre-serale di Canale 5. Ieri il conduttore non ha molto gradito la presenza di una concorrente dichiaratamente juventina. Infatti, dopo la presentazione dell'elegante e simpatico valletto, Bonolis coglie l'occasione, durante la sigla di apertura del maestro Luca Laurenti "Ricordati che devi morire", di cacciare scherzosamente dallo studio un uomo tra il pubblico colpevole di avere troppa foga nell'urlare le parole della canzone in direzione del conduttore. Entra il primo concorrente, Giuliano da Roma, e Miss Claudia fa il suo suadente ingresso in studio per presentare le cinque categorie della giornata: i gemelli, la 50, il mistico, il supereroe pugliese e la bomber. Il concorrente non ha fortuna nelle risposte e al grido di "Avanti un altro" fa il suo ingresso un'altra concorrente: la bionda Lejla. La spumeggiante e sorridente ragazza fa un appello per cercare un fidanzato e arriva per lei "Il bonos" che le porta decisamente molta fortuna. La ragazza risponde esattamente alle domande pescando così un "pidicozzo" contenente la cifra di 50.000 euro che, grazie al bonus, si raddoppia a 100.000, diventando così momentaneamente campionessa di giornata.

È il turno del napoletano doc Zeno, che inizia subito una diatriba calcistica con il conduttore. Le domande per lui vertono nell'individuare gli autori di determinate canzoni e inaspettatamente riesce a rispondere esattamente, riuscendo ad aggiudicarsi la cifra di 40.000 euro. Per raggiungere la campionessa di giornata deve per forza continuare a giocare e per lui arriva il momento di scegliere un personaggio dal salottino. Zeno sceglie Miss Claudia, ma purtroppo non riesce a rispondere correttamente alla sua domanda.

Bonolis è incuriosito dal personaggio del mistico che risponde simpaticamente alle domande del conduttore con improbabili toni da imprenditore milanese mentre una signora dal pubblico, approfitta di questo momento di distrazione per raggiungere Bonolis e consegnargli un pensierino con tanto di bacio e saluto.

La concorrente successiva è la signora Giuseppina che inizia a stuzzicare subito il conduttore (dichiaratamente interista) rivelando la sua fede calcistica juventina.

La sua punizione arriva presto, visto che deve subire le domande lette da "Bonolis San", ovvero dai due conduttori che, con parrucche e denti finti in stile giapponese, riescono a malapena a pronunciare le domande e a farsi capire. Giuseppina riesce a vincere la manche, pescando però la scritta "cambio" che le comporta il dover scegliere una persona tra il pubblico che risponda per lei e, nonostante le gufate del conduttore che vorrebbe eliminare la concorrente juventina, riesce a pescare la cifra di 15.000 euro. Restando in tema calcistico Giuseppina sceglie dal salottino "la bomber", che non passa inosservata al folcloristico valletto, ma dopo aver risposto correttamente alla domanda pesca sempre troppo poco per poter diventare campionessa. Bisogna quindi continuare a giocare tra la simpatica ostilità calcistica del conduttore che però riesce ad sferrare la gufata definitiva e Giuseppina è costretta a lasciare lo studio.

Tocca quindi a Lejla sedersi ad affrontare i 150 secondi di gioco finale che le permetterebbero di vincere la somma di 150.000 euro. La concorrente si fa subito seria e concentrata visto che il gioco è molto psicologico e di memoria, dovendo rispondere con risposte volutamente sbagliate alle domande, ma l'agitazione prende il sopravvento e purtroppo non riesce a portare a casa il lauto bottino.

