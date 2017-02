Alessandra Celentano vs Veronica Peparini / Lite ad Amici 2017, la De Filippi chiude la puntata del 25 Febbraio

Amici 2017, Ed. 16, Alessandra Celentano contro Veronica Peparini: scoppia la lite per la fisicità di Vittoria (oggi 25 febbraio 2017) - Molte le liti in studio nello speciale di Amici di oggi e sicuramente tra le più accese quella tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il serale è ormai alle porte, mancano poche settimane all'inizio della fase di Amici di Maria De Filippi più attesa e a partire dallo speciale di oggi 25 febbraio 2017 i ragazzi hanno avuto la possibilità di iniziare le sfide e la presentazione davanti alla commissione per l'accesso al serale. La lite in questione tra le due insegnanti di danza è nata rispetto al tentativo di accesso al serale di Vittoria Markov. I Senza Piani hanno vinto la sfida di oggi (25 febbraio 2017) e di conseguenza ogni membro della squadra ha potuto tentare "la sorte" presentandosi davanti all'intera commissione per scoprire i si o i no dei professori, sia di danza che di canto. Vittoria purtroppo non ce l'ha fatta ed è stato proprio quello di Alessandra Celentano il no più severo.

Amici 2017, Ed. 16, Alessandra Celentano contro Veronica Peparini: Maria De Filippi interrompe e chiude la puntata (oggi 25 febbraio 2017) - Ma Alessandra Celentano non si è limitata a dare soltanto il suo "no", aprendo invece una discussione che già alcune settimane fa ha duramente colpito la ballerina Vittoria. Tutto verte intorno alla fisicità della ragazza, ritenuta dalla Celentano non adatta alla danza. Vittoria non sarebbe in forma ed è questa la motivazione per la quale la ballerina, per lei, non potrà avere accesso al serale. È a questo punto che la Peparini dice la sua, scatenando una dura discussione con la Celentano nel tentativo di difendere Vittoria e la sua fisicità. Lo scontro si fa molto acceso e coinvolge Vittoria che, tuttavia, preferisce non esprimersi a riguardo di qualcosa di cui si è già ampliamente discusso. L'atmosfera si surriscalda particolarmente, tanto che Maria De Filippi decide di interrompere la lite e concludere in questo modo lo speciale, dando appuntamento alla prossima settimana.

