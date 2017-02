Antonio Pompò/ Video Italia's Got Talent, le canzoni al contrario: standing ovation dopo "Come mai" degli 883

ANTONIO POMPÒ VIDEO, LE CANZONI AL CONTRARIO: STANDING OVATION DOPO "COME MAI" DEGLI 883 (ITALIA'S GOT TALENT) - Standing ovation a Italia's Got Talent per Antonio Pompò, uno studente di ingegneria che canta al contrario. Sul palco si è esibito cantando "Come mai" degli 883 al contrario. Il primo buzz è di Nina Zilli, a cui il ragazzo indirizza la seconda canzone, "50.000 lacrime". La prova reverse piace ai giudici, fatta eccezione per la cantante, e al pubblico in studio, che appunto gli regala la standing ovation. Anche sui social network riscuote successo l'esibizione di Antonio Pompò e, infatti, sono tanti i commenti sul talento dello studente di ingegneria. «Antonio lo voglio come mio migliore amico. Per sempre», «Questo ragazzo che canta al contrario è un genio» e «"Come mai" al contrario mi ha fatto venire la pelle d'oca più dell'originale. Antonio da Parma Presidente del Consiglio» sono alcuni dei commenti che, ad esempio, trovate su Twitter. Anche la pagina ufficiale di Italia's Got Talent ha commentato la performance di Antonio Pompò: «È il nuovo Salvatore Aranzulla» ha scritto inizialmente, poi un botta e risposta con Radio Italia. «Antonio Pompò come RADIOSVEGLIA! Grazie #IGT per averci fatto conoscere questo talento!» ha scritto l'emittente radiofonica. «@RadioItalia, per favore, fateci sentire una compilation di Antonio Pompò tutte le mattine! (la sera magari no)» ha replicato il programma (clicca qui per i tweet). Se vi siete persi l'esibizione di Antonio Pompò o se, invece, volete rivederla, potete clicca qui per visualizzare il video.

