BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: sarà Coco Spectra il primo amore di RJ?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RJ CONOSCE IL PRIMO AMORE - Le puntate americane di Beautiful della prossima settimana sanciranno l'inizio di una nuova storyline destinata a confermare come RJ non sia più un bambino. Fin dal giorno in cui il figlio di Ridge e Brooke è tornato dai lunghi anni trascorsi tra collegi e campeggi, in molti avevano ipotizzato che anche per lui sarebbe arrivato il momento di avvicinarsi ad una ragazza, ripetendo quanto accaduto diversi anni fa tra Rick e Amber. Ed infatti sembra proprio che le cose andranno in questo modo, anche se gli sviluppi della vicenda sono ancora top secret. I primi spoiler, infatti, precisano che sarà RJ a volere Coco Spectra alla Forrester Creations, in quanto sarà attirato dalla sua bellezza. Non sembra tuttavia possibile che il ragazzo conosca la vera identità di questa ragazza, che potrebbe approfittare della prima cotta del ricco rampollo Forrester. Sarà dunque lei a fare in modo che i bozzetti giungano alle Specra? E se sì, che ruolo avranno RJ e suo fratello Thomas in tutto questo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: ERIC RIASSUME QUINN - Quinn Fuller otterrà la sua vittoria nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio? Purtroppo per i Forrester, il loro peggior incubo si trasformerà presto in realtà. Eric, infatti, non sopporterà di essere trattato come un bambino dai suoi stessi familiari e dopo essere tornato da Quinn, avrà per i parenti la peggiore delle dichiarazioni: loro vogliono decidere per la sua vita? Ebbene, dovranno rassegnarsi a sopportare la loro odiata rivale nuovamente alla Forrester Creations in quanto Eric in qualità di Amministratore Delegato deciderà di riassumerla. La madre di Wyatt avrà il compito di risollevare le sorti della linea di gioielli, in difficoltà dopo il suo licenziamento e il ritorni di Ivy in Australia. E' inutile aggiungere che Ridge e parenti non saranno affatto felici di tale decisione, cercando di convincere il padre a tornare indietro sui suoi passi. Ma sarà facile convincerlo?

© Riproduzione Riservata.