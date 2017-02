BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 27 febbraio: Quinn Fuller ottiene la sua rivincita contro i Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: QUINN OTTIENE LA SUA RIVINCITA' - Beautiful tornerà il prossimo lunedì 27 febbraio mostrando la reazione dei Forrester, dopo avere ascoltato la novità riguardante Quinn. Eric si è presentato in ufficio annunciando a figli e nipoti che la Fuller tornerà a fare parte della loro squadra, in qualità di direttrice della linea di gioielli. La notizia fin dal primo momento ha causato la rabbia di tutti i presenti che lunedì cercheranno di convincere Eric del grave errore. Il patriarca dovrà rendersi conto di come l'amante sia persona inaffidabile e intenda approfittarsi di un uomo solo e anziano per raggiungere i suoi loschi scopi. Ma nonostante tutti i Forrester facciano fronte comune di fronte allo stesso nemico, Eric non avrà nessuna intenzione di dare loro ascolto. Al contrario: sarà furioso per il modo in cui i suoi parenti continueranno a trattarlo. Solo Quinn dunque lo saprà capire? Se queste erano le intenzioni della madre di Wyatt, questa volta avrà proprio colpito nel segno.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: STEFFY FURIOSA CON LA SUOCERA - Nella puntata di Beautiful di lunedì tutti i Forrester saranno arrabbiatissimi dopo avere scoperto che Eric ha deciso di riassumere Quinn, aprendole la strada sia per la dirigenza della Forrester Creations che per un ruolo di primo piano in famiglia. La più furiosa a tal proposito sarà Steffy che aveva messo le cose in chiaro con la suocera fin dal primo giorno, dicendole che avrebbe dovuto stare lontana dalla sua famiglia. Ma come sempre Quinn non l'ha ascoltata e ha finito per approfittare dell'unica persona pronta a farla entrare nella sua vita: chi meglio di un uomo solo come Eric per permettere alla gioielliera di portare a termine i suoi loschi intrighi? Con questi presupposti, Steffy si preparerà a tornare a casa da Wyatt, del tutto ignaro dei recenti sviluppi da parte della madre. Nel loro ultimo colloquio lei gli aveva promesso di lasciare la città, se questi sono i risultati...

