BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FRECCIATINA DAL FIDANZATO ANDREA IANNONE? DEDICA ALLA MOTO INVECE CHE ALLA SHOWGIRL (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno celebrato il loro amore con diversi video e foto pubblicati nei giorni scorsi mentre si trovavano in Australia con il piccolo Santiago, figlio di Stefano De Martino. I contenuti muldimediali che hanno condiviso sui social sono stati l’occasione per scriversi dediche dolcissime ma uno degli ultimi post del pilota di Moto Gp sembra piuttosto una frecciatina tirata contro la fidanzata. Iannone ha fatto rientro a Milano in queste ore ma mentre si apprestava a riabbracciare la fidanzata ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la didascalia: “Tu che non mi tradirai mai!!!”. La protagonista dello scatto non è però Belen ma la sua nuova moto, la Suzuki: la Rodriguez è meno affidabile della moto da corsa? Sembrerebbe questo il senso delle parole usate da Iannone e nei commenti non mancano infatti quelli che fanno riferimento alla showgirl argentina: clicca qui per vedere la foto e leggerli tutti.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: “COPPIA ROCK” A MILANO CON ANDREA IANNONE - Frecciatine presunte sui social a parte, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono una bella coppia e nelle ultime ore sono stati fotografati a Milano, dove il pilota di Moto Gp ha raggiunto la fidanzata dopo i test in Australia. Come ci viene mostrato sulle pagine di Vanityfair.it, i paparazzi hanno immortalato la shoegirl e il fidanzato nei pressi del salone Cotril, uno dei brand per cui Belen fa da testimonial e di cui è anche socia: entrambi con indosso giubbotti di pelle, la Rodriguez e Iannone hanno dato l’idea di essere una vera e propria “coppia rock”: il fidanzato dell’argentina ha voluto farle compagnia in questo “momento di relax” anche se i due non erano soli. Come si intuisce in alcune foto, con Belen c’era anche l’inseparabile amica Patrizia, la petineuse del Grande Fratello. Clicca qui per vedere gli scatti.

