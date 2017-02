BIANCA ATZEI/ Dopo Sanremo, la cantante è ospite di Silvia Toffanin (Verissimo, oggi 25 febbraio)

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN (VERISSIMO, OGGI 25 FEBBRAIO) - Verissimo ospiterà nella puntata di questo pomeriggio di sabato 25 Febbraio la cantante Bianca Atzei, reduce dal piazzamento al nono posto nella classifica generale di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Bianca Atzei è stata invitata in molte trasmissioni, subito dopo il termine della manifestazione sanremese, per raccontare l'esito della competizione e per parlare della carriera artistica futura. Si è parlato molto di Bianca Atzei negli ultimi tempi, soprattutto in merito alla sua relazione con il pilota Max Biaggi, una vera leggenda del motociclismo. È proprio in sella ad una moto guidata da Max Biaggi che Bianca Atzei ha ambientato l'ultimo videoclip musicale. A Verissimo la Atzei riferirà le prospettive artistiche, alla luce dell'uscita del nuovo album, e molti fans sperano si soffermi anche su quelle sentimentali...

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE DA SILVIA TOFFANIN: DA SANREMO AL SUO AMORE PER MAX BIAGGI (VERISSIMO, OGGI 25 FEBBRAIO) - ''Ora esisti solo tu'' è il titolo della canzone che Bianca Atzei ha portato in gara a Sanremo. Inizialmente il percorso è apparso subito in salita, con l'esclusione dalla serata dedicata alle cover. Successivamente Bianca Atzei ha dovuto sfidare in un mini torneo gli altri artisti a rischio eliminazione. Alla fine ce l'ha fatta ad andare avanti, raggiungendo la serata finale e piazzandosi nona. È stata proprio la serata in cui Bianca Atzei ha proposto il suo pezzo per farlo proseguire nel cammino sanremese ad aver emozionato maggiormente la platea dell'Ariston. Bianca Atzei a metà esibizione è scoppiata praticamente in lacrime, visibilmente emozionata, colpita al cuore dai sentimenti contenuti nella sua canzone. Tra il pubblico era presente proprio Max Biaggi, a cui Bianca Atzei ha rivolto spesso lo sguardo per ricevere UN PO' DI incoraggiamento. Bianca Atzei è una cantante classe 1987. In realtà il nome vero dell'artista è Veronica Atzei. È una ragazza che ha fatto molta gavetta musicale e che è approdata a Sanremo nel 2015 con il brano ''Il solo al mondo'', piazzandosi quattordicesima, ma lanciando un pezzo che ha avuto un grande successo sia in radio che su You Tube. Il brano presentato quest'anno è stato scritto dal suo amico e collega Kekko dei Modà.

