C’è posta per te / Settima puntata: diretta e ospiti, da Bradley Cooper a Luciana Littizzetto (oggi, 25 febbraio 2017)

C’È POSTA PER TE, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, BRADLEY COOPER IN STUDIO (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Bradley Cooper è il super ospite internazionale della settima puntata di C’è posta per te: l’attore e produttore statunitense sarà il protagonista di una sorpresa, e sarà certo in grado di regalare al pubblico le ricche emozioni che di consueto aleggiano nel salotto defilippiano. Bradley Cooper ha alle spalle una carriera di grandissimo successo: per ben tre anni di fila è stato nominato agli Oscar, sia nella categoria di Miglior attore protagonista (per Il lato positivo e American Sniper), che nella categoria di Miglior attore non protagonista (per il film America Hustle - L’apparenza inganna). È ormai più che collaudato il trio che lo vede al fianco di Robert De Niro e Jennifer Lawrence, che hanno recitato al suo fianco in due delle pellicole che l’hanno visto nominato agli Oscar, e anche nel più recente Joy (tutti diretti da David O.Russell). L’attesa del pubblico è alle stelle: a chi lo vedremo affiancato in prime time su Canale 5?

C’È POSTA PER TE, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, COME SARANNO GLI ASCOLTI CONTRO BALLANDO CON LE STELLE? (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Settima puntata per C’è posta per te, e prima per la nuovissima edizione di Ballando con le stelle. Maria De Filippi, anche con questo nuovo ciclo di appuntamenti, si è dimostrata la regina incontrastata del sabato sera riuscendo sempre ad aggiudicarsi le serate, in termini di ascolti. Oggi, sabato 25 febbraio 2017, partono però i nuovi appuntamenti con la trasmissione di Milly Carlucci, e la ‘lotta dello share’ potrebbe farsi più dura. I dati dello scorso anno avevano sottolineato la grande nostalgia del pubblico della prima rete nazionale, che aveva accolto coreografie, ballerini e concorrenti con un caldissimo benvenuto pari al 20.8% di share (e 4 milioni e 465mila spettatori): ancora, una volta, però C’è posta per te non si era certo fatta soffiare il primo gradino del podio portando a casa, nella stessa sera, il 24.73% con 5 milioni e 488mila spettatori. La storia è destinata a ripetersi?

C’È POSTA PER TE, SETTIMA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, LITTIZZETTO, MORALES E VENTURA CON LE PARRUCCHE BIONDE? (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Nuove storie e Bradley Cooper ospite: l’accoppiata potrebbe rivelarsi già di per sé vincente per C’è posta per te. La trasmissione di Maria De Filippi ha pensato anche ad altre sorprese per il suo pubblico nella serata di oggi. In studio, infatti, farà capolino anche l’irriverente e simpaticissima Luciana Littizzetto, pronta a consegnare la posta ad altri due volti molto amati dagli amanti del piccolo schermo, Rocìo Munoz Morales - attualmente impegnata in Un passo dal cielo 4 e fidanzata di Raoul Bova - e Simona Ventura, che ha da qualche mese concluso la sua esperienza alla guida di Selfie - Le cose cambiano. Tra le foto di scena rilasciate come anticipazione, c’è n’è una davvero particolare che potrebbe accendere ancora più la curiosità dei telespettatori: nell’immagine, infatti, tutte e tre le ospiti e la conduttrice in prima persona sfoggiano delle parrucche biondissime, ma che cosa staranno combinando?

© Riproduzione Riservata.