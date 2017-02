CAROLYN SMITH/ La consapevolezza di non essere guarita (Ballando con le stelle 2017, puntata oggi 25 febbraio)

CAROLYN SMITH, LA GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: NON SI SENTE GUARITA DAL TUMORE (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Questa sera sta per ripartire sulle frequenze di Rai 1 la nuova stagione della trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli. Un format vincente e di grande seguito che ha confermato uno dei propri punti di forza ed ossia la giuria ed in particolar la nota danzatrice e coreografa di origini britanniche Carolyn Smith. In una recente intervista che la Smith ha rilasciato a Vanity Fair, ha parlato della sua lotta contro il cancro ed in particolare di come sia conscia di non potersi considerare guarita: “Il tumore al seno non ce l’ho più ma non posso dire sono guarita. Il pericolo di una recidiva c’è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo”. La coreografa ha poi sottolineato come nel suo percorso sia stato molto importante il sostegno che ha avuto dalle persone a lei care come nel caso del marito Tino.

CAROLYN SMITH, LA GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: LA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Carolyn Smith è nata a Glasgow nel novembre del 1960 e fin dai primi anni della propria esistenza si appassiona al mondo della danza. Inizia a praticare danza classica, atletica leggera e ginnastica artistica, arrivando ad avere un ruolo nella nazionale scozzese. Ad un certo punto matura la decisone di volersi dedicare con maggiore attenzione alla danza classica e moderna, nonché a quella latino americana, dimostrandosi sempre aperta verso nuove discipline. All’età di 15 anni inizia a raccogliere i primi frutti di tanti sacrifici arrivando alle finali delle principali competizioni mondiali di danze latino americane e finalista dei campionati europei e di tante altre rassegne di livello internazionale. Una volta arrivata in Italia, la Smith decide di mettere da parte l’attività agonistica per dedicarsi all’insegnamento del ballo. Ha preso parte come giurata a diverse edizioni del talent Ballando con le stelle ed inoltre è stata ospite in studio della semifinale della nona edizione del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

