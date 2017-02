CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni: Nico e Monica, sarà finalmente amore? (Oggi, 25 febbraio)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI: SCOPPIA L’AMORE TRA NICO E MONICA? – Domenica 26 febbraio, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 4, la fiction campione d’ascolti interpretata da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi che continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi nonostante i numerosi nuovi arrivi. Con Azzurra già sposata con Guido e in attesa di dire la verità ad Emma, la figlia che ha avuto quando aveva solo 15 anni, le attenzioni dei fans si sono posati su Nico e Monica. I due, dopo aver frequentato lo stesso liceo, si sono ritrovati a vivere nel Convento degli Angeli Custodi. Monica che, da ragazzina ha sofferto tanto per Nico, ha perso nuovamente la testa per il bell’avvocato di cui, tuttavia, non riesce a fidarsi. Nico, invece, latin lover incallito, sta lentamente cambiando e si sta rendendo conto di provare un sentimento forte e importante per Monica. Nonostante l’uscita di scena di Asia e Martino, tuttavia, il lieto fine per Nico e Monica è ancora lontano. A cercare di aiutare il destino saranno Suor Angela ed Edoardo che faranno di tutto per far riavvicinare i due innamorati inconsapevoli. Il piano di Suor Angela e del piccolo Edoardo farà finalmente scoppiare l’amore tra Monica e Nico o i fans dovranno soffrire ancora e aspettare l’ultima puntata per il lieto fine?

