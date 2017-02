CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA/ Il modello ce la metterà tutta per la prima prova di ballo? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Sguardo glaciale, sorriso perfetto, il principe azzurro esiste e si chiama Christopher Leoni. Origini italiane, ma nasce in Brasile, dove intraprende la vita da modello. Nel 2002, decide di recarsi in Italia, per far fortuna nel mondo della moda e nel 2012 debutta in tv, avendo tanti ruoli in fiction molto seguite. 32 anni ma già papà di Ayla Leonor, avuta dalla relazione con Francesca Versace, nipote del noto stilista Gianni Versace. Partecipa a Ballando con le stelle per conoscere meglio il vero Christopher che è in lui. Non ha mai ballato in vita sua; ma la sua maestra Ekaterina Vaganova, afferma che in sala prove ce la sta mettendo tutta, anche se a volte lo vede perso tra i mille passi da imparare. Christopher si definisce un cavallo di guerra, aggiungendo che quando si pone un obiettivo fa di tutto per farlo diventare proprio. Movimenti soavi, con lo sguardo che rapisce; ed è per questo che Ekaterina spera di farlo brillare per le stelle, in modo da attirare l'attenzione su di lui anche mentre danza. Super motivato, gentile e principe romantico, eh già proprio così lo definisce la sua insegnante; che ad ogni rimprovero nota come Christopher incassa senza batter ciglio, ma mettendocela tutta con caparbietà, ma soprattutto con tanta gentilezza.

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: COME SE LA CAVERERANNO? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - In un'intervista dichiara che approda a Ballando con le stelle per battere tutti i concorrenti e vincere; ma Ekaterina è li a sottolineare che per arrivare al podio c'è un prezzo molto alto da pagare. Sfida importante per il bellissimo modello brasiliano, che con l'aiuto di Ekaterina, ballerina russa, vuole arrivare primo della classe. E non è detta l'ultima parola, con un'insegnante così , tutto èè possibile. Ekaterina è una campionessa mondiale, e il suo primo titolo da campione del mondo lo riceve a soli 11 anni. Nel 2009 partecipa all'edizione russa del programma televisivo ballando con le stelle, e nel 2012 partecipa a quella italiana, affiancando l'attore Sergio Assisi. Ekaterina insegna danza non solo in Italia, ma anche in Russia, Spagna, Austria e Ucraina; ricevendo molta gratitudine dai suoi allievi, i quali molti di loro sono diventati campioni nei campionati nazionali. Riusciranno a realizzare il sogno della vittoria insieme? Lo scopriremo solo guardando la loro prima esibizionequesta sera.

