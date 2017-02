Charlie's Angels: più che mai/ Sul Nove il film con Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore

CHARLIE'S ANGELS: PIÙ CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Charlie's Angels: più che mai è il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta da McG e sceneggiata da John August, Cormac Wibberley e Marianne Wibberley. Gli attori protagonisti sono Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, Bernie Mac, Demi Moore, Shia LaBeouf, Justin Theroux, Bruce Willis e Matt LeBlanc. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CHARLIE'S ANGELS: PIÙ CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film inizia in Mongolia, i tre agenti segreti alle dipendenze del misterioso Charlie: Natalie, Dylan e Alex sono in missione per sventare una cellula terroristica, che ha rapito un potente leader sovietico. Grazie alla loro abilità nelle arti marziali e alla capacità di distrarre il nemico, le giovani spie riescono ad avere la meglio sul nemico e a salvare l'uomo, cui però è stato sottratto un anello. Nel frattempo, a Los Angeles un importante dirigente dell'FBI viene ucciso su un aereo e il killer ha preso con sé un altro anello in titanio. Una volta rientrate alla base, le ragazze sono richiamate all'ordine da Bosley, che affida loro una nuova missione, facendo le veci di Charlie. L'anello sottratto a William Rose Bayley e quello in Mongolia fanno parte di un meccanismo che permette di accedere al database internazionale dell'FBI sulla protezione testimoni. Chi ha rubato gli anelli ha pensato bene di metterli all'asta sul mercato nero, e tra i potenziali acquirenti ci sono le famiglie criminali più pericolose della nazione. I sospetti di Charlie sul criminale che ha messo in piedi il piano ricadono su una sua vecchia conoscenza, Madison Lee. La donna, tanto intelligente quanto letale, ha fatto parte della squadra degli Angeli ma è stata cacciata per aver messo in pericolo la vita delle sue compagne nel tentativo di primeggiare in una missione. Uno dopo l'altro diversi testimoni di giustizia vengono uccisi da spietati killer. Quando sembra chiaro che il piano di Madison sta funzionando, Dylan è costretta a dire la verità alle sue amiche sul suo passato. La giovane spia fa parte del programma di protezione testimoni perché ha spedito in carcere un suo ex fidanzato, Seamus O'Grady, a capo di una potente organizzazione criminale. Ora Seamus è uscito di prigione e medita vendetta contro Dylan, che è riuscito a rintracciare nonostante visibili camuffamenti della donna. Tra combattimenti corpo a corpo, gare a folle velocità in moto e sparatorie le tre spie riusciranno a recuperare i preziosi anelli e metteranno dietro le sbarre la solitaria Madison, a dimostrazione di quanto l'unione faccia la forza.

