Com'è dura l'avventura/ Su Iris il film con Paolo Villaggio e Lino Banfi

COME'È DURA L'AVVENTURA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Come è dura l'avventura è il film in onda su Iris oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere comica che è stata prodotta in Italia nel 1987 per la regia di Flavio Mogherini, nel cast invece spicanno gli attori Paolo Villaggio, Lino Banfi, Alessandro Haber e Gastone Moschin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME'È DURA L'AVVENTURA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Oreste Raccà è un famoso industriale, un giorno la fabbrica dell'impresario entra in una profonda crisi economica. Raccà allora escogita un piano, per intascare denaro. Oreste vuole far affondare la sua barca, che si trova attraccata in Marocco. L'imprenditore quindi ordina ad un suo lavoratore di fare colare a picco l'imbarcazione. Il lavoratore in questione è il ragioniere Gianni Zappi. Costui accetta l'incarico del suo capo, quindi decide di contattare un comandante di barche, che si chiama Piero Bigazza. Piero è un capitano ormai è caduto in disgrazia. L'uomo infatti trascorre le sue giornate all'interno di una baracca fatiscente. Bigazza accetta la missione di far colare a picco la barca dell'industriale Raccà, anche perchè in passato aveva già guidato l'imbarcazione, conducendola alle Canarie. Il comandante spera di poter guadagnare qualche soldo e di poter uscire dalla terribile condizione di indigenza in cui è costretto a vivere. Piero parte per l'Africa e sua cugina Cristina si trasferisce nell'abitazione di Oreste. Bigazza, insieme con Gianni Zappi, giunge dunque in Marocco. Nel paese africano i due incontrano un prete, che si chiama Padre Ribaldo, e che ha la fama di essere uno iettatore. I tre vengono coinvolti in una serie di disavventure. In Italia, invece, Oreste riesce a trasformare Cristina in una bellissima donna e cerca di sedurla in tutti i modi. Piero e il ragionier Gianni riescono nel frattempo a salire sulla barca Giulia di Raccà. Dopo averla messa in moto, vanno in mare aperto e la fanno affondare. Bigazza e Zappi cadono in mare, ma poi riescono a salvarsi, salendo su un battello di salvataggio. Oreste, grazie al fatto che la sua barca è andata a picco, intasca i soldi dell'assicurazione. L'industriale a questo punto vuole trovare Piero e Gianni per sbarazzarsi di loro, per paura che questi dicano tutta la verità sul piano che lui ha architettato. Raccà quindi parte con Cristina in Marocco. In questo paese si mette alla ricerca di Bigazza e di Zappi. Dopo varie difficoltà, vede i due uomini, mentre sono in preda ai deliri in mezzo al mare. Vedendoli così confusi, capisce che Gianni e Piero non possono in alcun modo minacciarlo e che presto moriranno in mezzo all'Oceano Atlantico. Oreste quindi ritorna in Italia. Quando sembra ormai tutto perso, però, Bigazza e Zappi vengono avvistati in mare da un elicottero e vengono salvati.

