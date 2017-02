DOMENICA LIVE A SIMONA VENTURA?/ Barbara d'Urso insidiata già in passato dalla conduttrice, reagì seccata

DOMENICA LIVE A SIMONA VENTURA? BARBARA D'URSO INSIDIATA GIÀ IN PASSATO DALLA CONDUTTRICE: QUANDO DICHIARÒ "DECIDERÒ IO SE CAMBIARE" - Simona Ventura alla guida di Domenica Live? La celebre conduttrice potrebbe soffiare il programma a Barbara d'Urso, stando ad una voce che ultimamente sta circolando con insistenza ed è stata riportata da Dagospia. Per molti Simona Ventura potrebbe prendere in mano nella prossima stagione le redini del pomeriggio domenicale di Canale 5, ma al momento questa indiscrezione non trova alcuna conferma. In tanti, però, si chiedono cosa ne pensi Barbara d'Urso, che è stata "insidiata" da Simona Ventura anche in passato. Per il momento si tratterebbe solo di voci e, quindi, si attendono riscontri concreti, ma nel frattempo Simona Ventura viene accostata anche a Striscia la Notizia: oltre alle indiscrezioni su Domenica Live, ne circolano alcune sulla possibile conduzione del Tg satirico. Dopo l'esperienza alla guida di Selfie per Simona Ventura potrebbe arrivare un'occasione importante. Riuscirà a "spodestare" l'amatissima Barbara d'Urso?

DOMENICA LIVE A SIMONA VENTURA? BARBARA D'URSO INSIDIATA GIÀ IN PASSATO DALLA CONDUTTRICE: CAMBIAMENTI IN ARRIVO? - Del possibile approdo di Simona Ventura a Domenica Live si è parlato già il maggio scorso, quando si ipotizzava anche la conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso. Dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi circolarono molte voci sul futuro di Simona Ventura, che furono smentite da Barbara d'Urso: «Pomeriggio 5 e Domenica Live sono mie, non intendo cambiare nulla. Se un giorno dovesse esserci un cambiamento, lo avrò deciso io» dichiarò al settimanale Oggi. All'epoca Barbara d'Urso era in lizza proprio con Simona Ventura per la conduzione del Grande Fratello Vip, reality che poi è stato affidato con successo a Ilary Blasi. In quell'intervista, però, Barbara d'Urso non escluse eventuali cambiamenti: «Questa è la mia casa, ma le case si possono anche cambiare». Mentre su Simona Ventura dichiarava: «Non mi sento affatto insidiata, proprio per nulla...». Le voci sul futuro di Barbara d'Urso e Simona Ventura tornano d'attualità e si intrecciano.

