Don Matteo 11/ A maggio le riprese a Spoleto: la serie con Terence Hill uscirà nel 2018? I cambiamenti nel cast (oggi, 25 febbraio 2017)

DON MATTEO 11: A MAGGIO INIZIANO LE RIPRESE A SPOLETO, LA SERIE DOVREBBE USCIRE NEL 2018 (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Stanno per cominciare le riprese dell'undicesima stagione di Don Matteo: i lavori per la serie televisiva con Terence Hill si terranno sempre a Spoleto, la cittadina umbra dove si sono svolti negli ultimi tre anni. Il viavai di attori, registi e personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto molto bene alla cittadina, che ha visto incrementare il turismo - e quindi i suoi introiti - in maniera esponenziale. Le riprese inizieranno nel mese di maggio, e dureranno dodici settimane - non saranno però dodici settimane piene - durando fino al mese di ottobre/novembre. L'accordo per girare l'undicesima stagione di Don Matteo è stato siglato dalla Lux Vide, la regione Umbria, il Comune di Spoleto e anche l'associazione di albergatori ConSpoleto, polo logistico fondamentale per la riuscita delle riprese del telefilm. Cosa ci aspetta da questa undicesima stagione?

DON MATTEO 11: A MAGGIO INIZIANO LE RIPRESE A SPOLETO. COSA CAMBIA NEL CAST (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - L'undicesima stagione di Don Matteo vedrà alcuni personaggi amati dal pubblico lasciare il cast: nei prossimi episodi non ci sarà più Tomas, che si era trasferito a Parigi e si era innamorato di Laura. Anche lei sembra non ci sarà in Don Matteo 11, così come Alberto e Margherita: quest'ultima era stata lasciata il giorno delle nozze dal fidanzato, che si è innamorato di un'altra donna. I nuovi episodi di Don Matteo 11 dovrebbero essere trasmessi nel 2018: questa serie televisiva è molto importante per Terence Hill, dato che è servita all'attore non solo per rimettere in sesto la sua carriera, ma anche la sua vita. Il nostro Don Matteo, infatti, aveva vissuto un periodo di grave depressione dopo la morte di suo figlio in un incidente stradale negli Stati Uniti a soli sedici anni. Forse è per questo che Terence Hill è così affezionato a Don Matteo e, a differenza di altre serie televisive, continua a metterci anima e dedizione.

