ELODIE / Con 'Tutta colpa mia' torna ad Amici ospite di Maria de Filippi (25 febbraio 2017)

ELODIE, LA CANTANTE DI 'TUTTA COLPA MIA' TORNA AD AMICI OSPITE DI MARIA DE FILIPPI (OGGI 25 FEBBRAIO 2017) - Elodie torna a casa, questa volta da ospite, nello studio di Amici voluta fortemente dalla padrona di casa Maria De Filippi. La cantante ha avuto molto successo dopo il Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston ha presentato il brano scritto da Emma Marrone 'Tutta colpa mia' ed ha trionfato in qualche modo anche con il suo fidanzato, Lele, vincitore delle Nuove Proposte. Dopo aver ospitato proprio Lele la scorsa settimana e Fabrizio Moro, tocca ad Ermal Meta ed Elodie riproporre i loro brani del Festival di Sanremo in una puntata di Amici determinante definita dai coach 'pre-serale'. I ballerini Andreas e Vittoria dovranno ballare proprio sulle note di 'Tutta colpa mia' mentre Elodie si esibirà live, una doppia esibizione live per una doppia prova comparata con ospite visto che anche Oliviero e Sebastian danzeranno sulle note della canzone di Ermal Meta. Una puntata da non perdere, Elodie si emozionerà a tornare dove tutto è cominciato?

ELODIE, LA CANTANTE DI 'TUTTA COLPA MIA' TORNA AD AMICI OSPITE DI MARIA DE FILIPPI (OGGI 25 FEBBRAIO 2017) -Elodie ha presentato il nuovo album 'Tutta colpa mia' in diverse radio negli ultimi giorni, disco che prende il nome dalla canzone presentata sul palco dell'Ariston scritta dall'amica Emma Marrone. Ai microfoni di Radio 105 Elodie ha parlato dell'emozione del prossimo live, il 26 aprile all’Alcatraz di Milano: "Io sono una grande emotiva, mi sono detta, ‘Adesso falla finita, troppe paranoie, mi devo divertire', anche perché non penso che la gente voglia vedere lì sul palco una persona che ha paura. Sanremo è stato liberatorio e posso dire che il live all'Alcatraz di Milano sarà una grande festa un inizio, il primo live tutto mio e non vedo l'ora" le parole di Elodie che sarà ospite di Maria De Filippi ad Amici dove riproporrà ancora una volta il brano cantato sul palco dell'Aritson. Una grande emozione tornare esattamente dove tutto è iniziato, Elodie ha qualità per diventare il nuovo volto della musica italiana, Maria ci ha sempre creduto.

