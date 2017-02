ERMAL META / Dal successo del Festival di Sanremo allo studio di Maria De Filippi (Amici, 25 febbraio 2017)

ERMAL META: IL VINCITORE DELLA SERATA COVER DEL FESTIVAL DI SANREMO OSPITE DI MARIA DE FILIPPI (AMICI, 25 FEBBRAIO 2017) - Ermal Meta sarà ospite della puntata del sabato di Amici di Maria De Filippi e potrà cantare ancora una volta il brano presentato a Sanremo 'Vietato morire'. La nota conduttrice dopo aver ospitato la scorsa settimana il vincitore delle Nuove Proposte, Lele, ha deciso di invitare per questa settimana il vincitore della serata cover, per la felicità di tutte le sue fans. Un'ospitata attesa da diverso tempo, il brano presentato sul palco dell'Ariston ha toccato un tema importante come quello della violenza sulle donne, Ermal Meta sarà presente nella puntata di Amici definita 'pre-serale' dal ballerino Kledi e dal docente di canto che hanno spiegato ad Oliviero e Sebastian le prove che dovranno affrontare con gli ospiti. Mentre Ermal Meta canterà 'Vietato morire' i due concorrenti dovranno ballare entrambi e nello stesso momento sulle note della canzone, una prova davvero importante per i ballerini di Amici.

