Edoardo Stoppa in ospedale / L'inviato di Striscia La Notizia operato dopo un petaggio

Edoardo Stoppa operato alla spalla: l'inviato di Striscia La Notizia in ospedale dopo un pestaggio- Lo conosciamo come "l'amico degli animali" e grazie a lui sono stati davvero tanti i piccoli amici a quattro zampe salvati da una fine decisamente poco piacevole: lui è Edoardo Stoppa, inviato di Striscia La Notizia, che alcune ore fa su Facebook, con uno scatto che lo vede in un letto d'ospedale, ha fatto un importante annuncio. "Tre mesi fa ci hanno aggredito durante un servizio, con pugni, calci e strattonate. - ricorda Stoppa che così annuncia - Alla fine del servizio avevo una spalla dolorante, ma pensavo...niente di che, passerà in un paio di giorni. E' invece il dolore e' aumentato continuamente: ho fatto una risonanza e mi devo operare per rottura traumatica del tendine sovraspinato. Oggi ho fatto una prima operazione con il sistema Lipogems, praticamente si sfruttano le cellule staminali del tessuto adiposo prelevato dalla schiena e si inietta tutto attorno al trauma per cercare di stimolare le capacità ricostruttive del proprio corpo. Speriamo di farcela a guarire in tempi brevi!".

Edoardo Stoppa in ospedale per un'operazione alla spalla: messaggi di solidarietà dai social per l'inviato di Striscia - Edoardo Stoppa, compagno della nota Jiuliana Moreira, è un inviato capace e determinato che è riuscito a risolvere nelle sue "missioni" per Striscia La Notizia, molti casi anche complessi, salvando un gran numero di animali. Questo però, in alcuni casi, ha messo lui e la sua troupe a rischio, tanto che in più di un'occasione ha subito qualche danno fisico, così come in questo caso. Edoardo è ora in ospedale e spera che la riabilitazione avvenga in pochi giorni in modo da poter ritornare al suo lavoro in breve tempo. Intanto sui social sono tanti i messaggi di solidarietà arrivati dai fan, come ad esempio: “Quante volte hai Rischiato… Non puoi andare allo sbaraglio da solo con il tuo cameraman perché questa gente che maltratta gli Animali sono delle vere Bestie… La prossima volta portati dietro almeno una pattuglia di Polizia… Torna presto in Forma…”.

