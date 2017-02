FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Il judoka sarà in grado di apprendere le tecniche del ballo? (Ballando con le stelle, oggi 25 febbraio 2017)

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA NEL PROGRAMMA DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Lui: classe '94, nato a Rivoli e professione Judoka. Lei: classe '93, nata a Kiev e professione ballerina. Volete sapere di chi stiamo parlando? Di Fabio Basile e Anastasia Kuzmina ovviamente, una delle coppie che a suon di chachacha e di provocanti rumbe cercheranno di arrivare sul gradino più alto del podio della dodicesima edizione di Ballando con le stelle 2017 in partenza proprio stasera sul piccolo schermo di Rai 1. E pensare che proprio qualche mese fa il judoka piemontese sul gradino più alto del podio ci è salito, e lo ha fatto niente meno che a Rio de Janeiro, durante la 31° edizione dei Giochi Olimpici estivi portando la prima medaglia d'oro all'Italia oltre che la 200° di tutta la storia italiana. Sicuramente il ventitreenne di Rivoli è abituato ad allenarsi duramente e come ha raccontato lui stesso, sei ore di lotta al giorno gli hanno insegnato a saper soffrire e d'altro canto per Anastasia non sarà facile gestire un campione dal fuoco dentro. La ballerina ucraina oltre ad insegnargli la tecnica ha dichiarato di voler far divertire il suo partner, aiutandolo a rilassarsi e godersi questa esperienza, mentre la vittoria se sarà destino arriverà.

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA NEL PROGRAMMA DI MILLY CARLUCCI: DEL TENERO TRA DI LORO? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - I due, da quel che raccontano gli altri compagni del gruppo, pare che vadano molto d'accordo: ciò che è certo è che Fabio Basile avrà una doppia difficoltà da affrontare, infatti oltre ai vari tipi di ballo dovrà imparare anche a rapportarsi ad una partner. Lui, provenendo dal mondo del judo, è un solitario che ha imparato a cavarsela letteralmente con le sue mani, ora dovrà fare tesoro di questa impostazione, ma dovrà anche metterla da parte cercando di impressionare la giuria anche con i suoi progressi nel partneraggio. Ce la farà? Noi siamo sicuri di si, il campione olimpico è abituato a ben di peggio e crediamo che con la sua grinta e con la voglia di migliorarsi potrà fare molto bene ed arrivare fino in fondo al programma e perché no, anche fino a vincerlo.

