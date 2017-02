FABIO CANINO/ Il personaggio televisivo reduce da Sanremo Giovani è pronto a tornare in giuria (Ballando con le stelle 2017, puntata oggi 25 febbraio)

FABIO CANINO, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: REDUCE DA SANREMO GIOVANI (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Questa sera sulle frequenze di Rai 1 va in onda la prima puntata dell’edizione 2017 del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. Un programma dedicato al mondo del ballo che per il decimo anno consecutivo vede la conferma dell’attore e conduttore Fabio Canino all’interno della giuria. Una presenza di lungo corso per Canino che assieme agli altri giurati dovrà valutare la bontà delle esibizioni dei vari ballerini vip in gara supportati da grandi maestri. Per Canino un periodo ricco di impegni professionali, con la partecipazione al format Sanremo Giovani, fase di casting importantissimo in vista del Festival di Sanremo, ma anche di impegni di natura sociale. Infatti il noto personaggio televisivo tra il mese di dicembre e quello di gennaio ha presenziato a diverse iniziative di beneficenza: da citare quella dello scorso 10 dicembre presso la Stazione Marittima di Genova. In attesa di rivederlo nel talent show di Rai 1 nelle vesti di giurato, ricordiamo velocemente la sua carriera artistica.

FABIO CANINO, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: DAL 2007 NELLA GIURIA DEL PROGRAMMA DELLA CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Fabio Canino è nato a Firenze nell’agosto del 1963 da padre originario di Ischia. Dopo aver terminato le scuole superiore si dedica all’arte della recitazione, per la quale ha da sempre una grande passione. Si forma prima nella Bottega Teatrale di Firenze di Antonio Rugani e quindi al centro di Teatro Attivo di Milano. Dopo aver avuto delle esperienze come animatore in villaggi turistici inizia a lavorare con una certa costanza nel mondo del teatro recitando nelle opere Il teatro dei Giardinieri di Karl Valentin, La tempesta, Alice di Lewis Caroll e tanti altri ancora. Nella parte finale degli anni novanta ha anche delle esperienze sul grande schermo recitando nelle pellicole Fratelli coltelli, Besame mucho e A ruota libera. In tv ha condotto diverse trasmissioni tra cui ricordiamo Le iene, Macao, Cronache marziane, Frankestein e Celebrity. Dal 2007 è giurato nel talent Ballando con le stelle.

