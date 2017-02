FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi e la mancanza del fidanzato, foto (Oggi, 25 febbraio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SENTE LA MANCANZA DEL FIDANZATO – Sono passati ormai quattro mesi da quando Fabrizio Corona è tornato in carcere separandosi dal figlio Carlos, dalla sua famiglia e dalla sua fidanzata, Silvia Provvedi, diventata in questi medi una delle persone più importanti della sua vita. Fabrizio Corona, infatti, ha trovato in Silvia Provvedi la persona giusta con cui costruirsi un futuro. Nonostante sia tornato dietro le sbarre, infatti, l’ex re dei paparazzi non perde le speranze di poter tornare presto in libertà. Una speranza alimentata dalla stessa Silvia Provvedi che ha deciso di restare accanto al fidanzato e combattere con lui. Silvia, infatti, dopo aver ottenuto il foglio di convivenza, si reca ogni settimana ai colloqui con Corona e si dedica anche al figlio Carlos di cui continua a prendersi cura in assenza del padre. Quello tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona è un amore vero e grande. La brunetta delle Donatella, infatti, pur essendo giovanissima, non rinuncia all’amore del suo fidanzato pur vivendo una storia molto difficile. Su Instagram, Silvia continua a dedicare pensieri e parole al suo amore lontano. “I'mWaitingForYou ?”, ha scritto Silvia provvedi condividendo una foto dei tempi felici vissuti con Fabrizio. “Presto presto presto recupererete ogni istante, domani arriva in fretta!”, “Stupendi”, “Fantastici, spero tanto che Fabrizio non si lasci abbattere più del dovuto dalla situazione e che possa superare tutto. Glielo auguro col cuore, mi fa tanta simpatia e a te faccio tantissimi complimenti per la signora che sei”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

