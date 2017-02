FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Il cantante come se la caverà nel varietà di Rai 1? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Fausto Leali è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, affiancato dalla ballerina Ornella Boccafoschi. Cantante di grande successo, soprattutto tra gli anni 60 e 90. Dopo anni di trionfi canori, Fausto ha deciso di accettare di partecipare a Ballando con le stelle per divertirsi e dedicare un pò di tempo a se stesso, alla scoperta di un nuovo hobby; anche se essendo un bravissimo cantante, Ornella dice che nelle prove è lui a guidarla. Orecchio attento, musica nel sangue, e non ci resta che vedere come se la cava con i passi. I suoi 72 anni non lo spaventano in quanto portati benissimo. Ha partecipato a vari Talent show, 6 presenze per l'esattezza, ma tutti a sfondo canoro, tra cui Tale e quale show, dove ha presenziato per ben 2 edizioni. Negli anni passati ha allenato molto la voce poco il suo corpo, si definisce pigro ma con tanta voglia di fare, e con una maestra molto esigente, Ornella, trentaduenne catanese. Fin da bambina ha studiato danza classica, lavorando sulla postura e disciplina; ma solo da adulta ha capito che i suoi anni passati in tutù non potevano che essere le basi migliori per scoprire un nuovo mondo, ossia quello dei balli latino- americani; anche se inizialmente approda in una palestra per balli standard e liscio. Bella e grintosa, sorridente, con tanti successi alle spalle. Nella scorsa edizione era la dama di Enrico Papi, dove è arrivata undicesima, anche se erano tanti i fan della coppia. Trampolino di lancio per lei, fu la vittoria raggiunta nel 2005 del campionato italiano nella categoria Amatori A1, per poi arrivare su tanti podi mondiali.

FAUSTO LEALI E ORNELLA BOCCAFOSCHI, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: COME SE LA CAVERANNO? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Ornella oggi è un tecnico e giudice federale della danza sportiva, sarà in grado di vigilare sul suo cavaliere e portarlo alla vittoria? Si prospettano allenamenti duri per Fausto, Ornella sarà un'ottima insegnante, chissà magari conquisterà il podio di Ballando con le stelle. Forza Fausto, augurando che il suo ingresso in sala sia proficuo come quello dell'Ariston nel 1989, quando vinse con la canzone Ti lascerò, affiancato da un altro volto conosciuto dai seguaci di Ballando con le stelle: Anna Oxa. Per scoprirlo non perdetevi la prima puntata di Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci, padrona di casa, insieme a Paolo Belli. Questa sera, sabato 25 febbraio in prima serata su Rai 1.

