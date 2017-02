GIOVANI AQUILE/ Su Rai Movie il film con James Franco, Philip Winchester e Jean Reno, alla regia Tony Bill (oggi, 25 febbraio 2017)

GIOVANI AQUILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Giovani aquile, il filkm in onda su Rai Movie oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere azione e guerra dal titolo originale Flyboys. Si tratta di una pellicola franco - americana realizzata in collaborazione con la 20th Century Fox e la Skydance Productions, per la regia di Tony Bill. Nel cast sono presenti James Franco, Philip Winchester, Jean Reno, David Ellison, Martin Henderson, Tyler Labine e Abdul Salis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GIOVANI AQUILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - È il 1926 quando alcuni giovani americani decide di arruolarsi come volontari per riuscire a combattere all’interno dell’aviazione francese. Tra questi ragazzi vi è anche Blaine Rawlings (James Franco) il quale ha deciso di intraprendere questa strada, a differenza degli altri ragazzi perché ha necessità di dover lasciare il suo paese natio. Un altro ragazzo, William Jensen (Philip Winchester) invece vuole entrare nel corpo piloto per poter avere un’esperienza militare, Eugene Skinner (Abdul Salis) per una sorta di riconoscenza nei confronti della sua Francia, mentre Briggs Lowry (Tyler Labine) perché invogliato da suo padre a prendere parte alla guerra. I quattro ragazzi si ritrovano quindi a dover fare un addestramento di due mesi, durante il quale vengono seguiti dal Capitano George Thenault (Jean Reno) nonché da un pilota americano di nome Reed Cassidy (Martin Henderson). Nel frattempo Blaine fa amicizia con una ragazza francese di nome Lucienne (Jennifer Decker) con la quale inizia ad uscire. Tuttavia quando iniziano le prime missioni per Blaine e i suoi compagni iniziano i veri problemi in quanto si hanno le prime perdite con la morte di Cassidy, William sospeso dal volare perché troppo scosso dalle vicende, il suicidio di Lowry dopo che il suo aereo aveva preso fuoco. L’unico del gruppo a resistere è Blaine Rawlings che dopo essere ritornato alla base si rimette in volo riuscendo ad uccidere il pilota dell’aereo nemico, tutti i superstiti finalmente a questo punto ritornano al campo base con Rawling che deciderà di recarsi a Parigi per ritrovare l’amata Lucienne che a causa delle vicende della guerra non aveva più visto, la ricerca sarà vana, in quanto Blaine non troverà mai più Lucienne decidendo pertando di far ritorno in Texas dove realizzerà il suo sogno di realizzare un ranch.

