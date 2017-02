GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS/ L’attrice ricorderà tutti i passi della prima coreografia? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Giuliana De Sio, nota attrice italiana, origini salernitane, sessantenne; con un fisico perfetto; spigliata, sorridente e combattente. Giuliana dichiara in un'intervista, che dopo circa 40 anni di lavoro e successi filmatografici, partecipare a Ballando con le stelle, era una di quelle cose che le mancava, in quanto non ha mai ballato in vita sua. Accetta di partecipare al talent show di Milly per mettersi in gioco e soprattutto per pensare un pò di meno al brutto periodo appena passato. Giuliana nel giro di 2 settimane ha perso sua madre e il suo ex compagno. Dopo tanti no, detti a Milly per partecipare, quest'anno dice si e con il suo buonumore cercherà di apprendere ad ogni lezione, e soprattutto lo farà essendo semplicemente se stessa. Giuliana riuscirà ad allontanare almeno per un pò i brutti pensieri?

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: ARDUE PROVE PER L'ATTRICE SALERNITANA (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Affiancata da Maykel Fonts, al quale in sala prova chiede di avere molta pazienza con un'allieva come lei. Non sono mancati i rimproveri, le autocritiche per la paura di non farcela, e anche qualche schiaffetto dato con le sue stesse mani in volto. Il ballo è un pò diverso dalla recitazione; e la paura più grande di Giuliana è quella di scendere in pista e non ricordare i passi. Durante un suo allenamento, cerca di ricordarsi la coreografia, non volendo l'aiuto del suo insegnante, ma buio totale per la bellissima Giuliana, che alle telecamere della redazione, senza troppi peli sulla lingua chiede perchè in un programma così non ci fossero psicoterapeutici insieme ai fisioterapisti. Il giusto equilibrio alla coppia è dato proprio da lui: Maykel Fonts. Origini cubane, ballerino a 360 gradi; si diploma infatti in una delle scuole di danza più famose di Cuba, dove ha dovuto studiare anche danza classica e contemporanea. A Ballando con le stelle è uno dei maestri più bravi nella salsa cubana, che ovviamente ha nel dna. Ha già partecipato al talent show, e negli anni passati i giornali di gossip hanno chiacchierato su un flirt tra lui e Giorgia Surina; ma lui stesso ha smentito questa notizia, in quanto super innamorato della sua Caterina, madre del loro figlio Matteo, e compagna di Maykel anche nel mondo della danza. Un'altra donna importante per Maykel è Melissa, la sua primogenita, avuta da una relazione precedente, con un'altra ballerina. In pista, non mancherà di sicuro il suo movimento di bacino. Giuliana e Maykel sono già presi dalle prove e dalle coreografie, per poter sorprendere il pubblico; quindi non resta altro che aspettare il 25 febbraio per vedere questa nuova coppia, e tifare per loro.

