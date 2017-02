Giada Pilloni / Si gioca la carta della tripla sfida per accedere al serale (Amici 16, pomeridiano, 25 febbraio)

GIADA PILLONI, LO SCREZIO CON RUDY ZERBI (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Tra poche nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento con il talent di successo Amici 16 condotta come sempre da Maria De Filippi. Un appuntamento nel quale si incominceranno ad intravedere le prime sfide con obiettivo l’accesso al serale e con gli allievi tra cui la cantante Giada Pilloni, pronti a dar fondo a tutte le capacità di cui dispongono. Giada nelle ultime settimane ha vissuto un momento di smarrimento, all'interno della scuola, perché è molto tempo che i suoi compagni non la schierano per le sfide del sabato. Lei crede, come lo credono anche i suoi fans, di meritare l'esibizione e per questo ha deciso di buttarsi nella triplice sfida. Questa opzione rappresenta uno dei metodi che la produzione ha messo a disposizione dei ragazzi, per l'ingresso diretto al serale. La cantante ha puntata il dito contro Shady, Mike Bird e Serena la quale ha fatto il suo ingresso nella scuola durante l'ultima puntata pomeridiana. Giada ha inoltre proposto, per l'eliminazione, quest'ultima non ritenendola assolutamente adatta per le esibizioni al serale. Negli ultimi giorni per Giada c’è stato uno screzio con Rudy Zerbi in quanto quest’ultimo ha espresso un parere negativo sulla sua versione di Almeno tu nell’Universo. La giovane allieva in maniera piccata ha rimarcato: “Vorrà dire che in futuro, tu sarai uno di quelli che non ascolterà un mio cd. Io mi sento espressiva quanto canto. Questo pezzo è struggente e io lo sento dentro. Non posso farci nulla se a te non arriva”.

GIADA PILLONI, ANCORA POCO SPAZIO PER LEI (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Giada Pilloni all'interno della scuola si è esibita solamente tre volte sostenendo una sfida contro Federica a dicembre, ed altre due sfide contro Shady ed Elisa a gennaio. Giada, purtroppo, ha perso tutte e tre le sfide contro le sue colleghe. Nell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5 il 18 febbraio 2017, l'abbiamo vista emozionarsi sulle note di Portami Via, ovvero la canzone che il suo professore Fabrizio Moro ha portato sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. L'abbiamo vista emozionarsi e piangere per l'uscita di tre dei suoi compagni, che hanno dovuto abbandonare la scuola lo scorso sabato. Anche durante questa puntata, purtroppo, Giada non si è esibita ed è una cosa per la quale si è sempre molto risentita. La cantante è conscia che il poco spazio ritagliatosi possa influire negativamente sul suo percorso nel programma.

