HAPPY FEET 2/ Su Italia 1 il film d'animazione doppiato da Elijah Wood e Robin Williams

HAPPY FEET 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Happy Feet 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 19.25. Una pellicola d'animazione che è stata realizzata nel 2011 in USA e in Australia per la regia di George Miller. I doppiatori principali presenti nel cast rispondono al nome di Elijah Wood, che dà la voce al personaggio di Mambo, Robin Williams, che doppia Adone, Hank Azaria, che è la voce di Sven, e Pink, che è la doppiatrice di Gloria. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HAPPY FEET 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Mambo è un pinguino valoroso. Il suo coraggio, infatti, ha portato l'animale a salvare la sua colonia. Mambo è innamorato di Gloria. Un giorno decide di confessare i suoi sentimenti alla sua amata. Gloria, dopo aver ascoltato che Mambo è innamorato di lei, comunica al suo amico che anche lei ricambia il suo amore. I due pinguini allora si mettono insieme. Dalla loro relazione, nasce un altro pinguino che si chiama Erik. Il figlio di Mambo e Gloria ha un problema serio. Il pinguino infatti non ama danzare e si rifiuta di farlo. Ad un certo punto, Mambo parla con il figlio e, dopo una chiacchierata, convince Erik a danzare. Mentre il pinguino finalmente sta ballando, però, ha un incidente che lo fa cadere disgraziatamente in un buco. Tutti i pinguini, che hanno assistito allo spettacolo, deridono Erik. Quest'ultimo è molto nervoso, allora si nasconde in un sotteraneo, dove ci sono i suoi amici Boo e Octavius. Ad un tratto i tre pinguini partono con Ramon, che vuole tornare nella sua terra. Mambo ad un certo punto scopre che il figlio è scappato ed inizia a cercarlo. Erik e i suoi amici quindi arrivano nella terra degli Adelia. In questo posto, il pinguino Adone sta presentando alla sua comunità il prode Sven, che ha la capacità di volare. Erik, guardando Sven, sogna di poter imparare anche lui a volare. Il piccolo e i suoi amici comunque vengono trovati da Mambo, il quale li convince a ritornare con lui a casa. Sulla strada del ritorno, Mambo salva la vita ad un elefante marino. Dopo essere tornato a casa, il pinguino scopre che la sua colonia sta per morire di fame, in quanto la valle in cui si è stabilita è stata bloccata da un iceberg. Mambo e il figlio Erik vanno a pescare per aiutare gli altri pinguini a mangiare. Octavius e Boo chiedono aiuto agli abitanti della terra degli Adelia. Grazie all'aiuto di Sven, la colonia di Mambo viene sfamata. In contemporanea Erik chiede a Sven di insegnare a volare a tutti i pinguini della sua comunità, in modo tale che essi si possano salvarsi. Sven però gli rivela che non può farlo e che, se riesce ad andare in alto, è soltanto perchè è una pulcinella di mare. Mambo escogita un piano per salvare la sua comunità e riesce nel suo intento. Il figlio Erik, finalmente, viene considerato un eroe dagli altri pinguini ed è felice perchè non viene più deriso. Mambo ha così riunito la sua famiglia, che può ricominciare a vivere serenamente.

