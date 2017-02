IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: è il giorno del matrimonio di Sol e Lucas, Candela e Severo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 FEBBRAIO: E VISSERO FELICI E CONTENTI... - Il Segreto tornerà domani sera su Canale 5 per un episodio imperdibile caratterizzato dal doppio matrimonio di Sol e Lucas, Candela e Severo. Gli sposi hanno cercato di mantenere l'assoluto riserbo sulla location di questa cerimonia, per evitare che Donna Francisca non ne combinasse una delle sue, fermandoli prima del fatidico sì. Mentre la matrona si recherà in chiesa, convinta che sia quello il luogo prescelto, alla tenuta ci sarà grande emozione per quello che potrà essere definito l'evento dell'anno. Attorniati da amici e parenti, i Santacruz e i Moliner si faranno le promesse nuziali diventando finalmente marito e moglie. Gli ostacoli degli ultimi mesi e un doloroso passato che a questo sembra lontanissimo, sembrano solo un lontano ricordo. Sol e Lucas, Candela e Severo saranno emozionati e felici ma cosa accadrà quando Donna Francisca scoprirà quanto accaduto? Per loro il peggio dovrà ancora arrivare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 FEBBRAIO: HERNANDO GELOSO DI CAMILA - L'amore regnerà alla Miel Amarga nella puntata de Il Segreto caratterizzata dal matrimonio di Sol e Lucas, Candela e Severo. Ma finalmente anche a Los Manantiales ci sarà spazio per qualche piccolo passo in avanti tra Camila e Hernando. Sebbene quest'ultimo continui ad essere freddo e distaccato, vedere la moglie chiacchierare spensierata con Elias non gli farà affatto piacere. Il chimico non si impegnerà a nascondere un certo interessamento per la padrona di casa, mettendo così in evidenza la gelosia di Hernando. Comincerà a nascere un sentimento nei confronti di Camila? Insieme a queste importanti novità riguardanti i rapporti tra i coniugi Dos Casas, nel serale di domani Hernando cercherà anche di migliorare i rapporti con Beatriz, che faticherà a fidarsi del suo tutore. La loro 'amicizia' non era certo partita con il piede giusto, ma molte cose nel tempo potrebbero cambiare.

© Riproduzione Riservata.