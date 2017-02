IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Hernando perde due figli in un solo giorno

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HERNANDO PERDE DUE FIGLI IN UN SOLO GIORNO! - Le tragedie non avranno fine nelle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali la famiglia Dos Casas, sempre più indiscussa protagonista, dovrà fare i conti con un doppio dramma in solo giorno. Hernando sarà chiamato ad una difficilissima prova quando Damian, il suo terribile figlio tornato a Puente Viejo per compiere la sua vendetta. morirà durante un incendio. A nulla servirà il suo disperato tentativo di salvarlo: il ragazzo spirerà tra le braccia del padre, non prima di avere chiesto scusa a lui e a Beatriz per le sue malefatte. Ma le brutte notizie non finiranno qui: proprio nello stesso giorno in cui Damian passerà a miglior vita, Camila apprenderà la peggiore delle notizie. Il bambino che portava in grembo non ce l'ha fatta a superare le conseguenze della terribile caduta nel pozzo! La signora Dos Casas ha dunque abortito, come prenderà Hernando questa ennesima tragedia? Perdere due figli in poche ore non è facile da sopportare ....

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO: BRUTTA SORPRESA PER FRANCISCA? - Il Segreto non conosce pausa e torna su Canale 5 anche oggi al termine dell'appuntamento del sabato con Amici di Maria De Filippi. Sarà una puntata caratterizzata dagli ultimi preparativi per il doppio matrimonio alla Miel Amarga, che dovrà essere mantenuto segretissimo: solo in questo modo gli sposi potranno evitare che Donna Francisca ne combini un'altra delle sue fermando la tanto desiderata cerimonia. Ma almeno per una volta sarà la Montenegro a trovarsi di fronte ad una situazione imprevedibile: come previsto si precipiterà in chiesa, per causare problemi alle due coppie, ma per quale motivo non ci sarà nessuno? Verrà presa in giro nel peggiore dei modi? Furiosa per questo contrattempo, Donna Francisca si precipiterà alla Miel Amarga nella speranza che non sia troppo tardi e il fatidico sì non sia ancora stato pronunciato. Ma farà in tempo o Sol e Lucas, Candela e Severo saranno più furbi di lei?

© Riproduzione Riservata.