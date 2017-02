INGA LINDSTROM - UNA SCINTILLA D'AMORE/ Su La5 il film con Marie Zielcke e Maike Moeller Bornstein

INGA LINDSTROM - UNA SCINTILLA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 25 FEBRAIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - Una scintilla d'amore è il film in onda su La5 oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 21.10. La pellicola di genere drammatica e sentimentale è una produzione tedesca del 2013, è stata diretta da Udo Witte sul soggetto e la sceneggiatura di Christiane Sadlo. Gli attori protagonisti sono Marie Zielcke, Maike Moeller Bornstein, Mehdi Nebbou, Marie Gruber e Jorres Risse. Il film è stato girato in Svezia tra Stoccolma e Umgebung. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - UNA SCINTILLA D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 25 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Sofia è una giovane idealista, rispettosa dell'ambiente, che ha deciso di votare la sua fattoria verso le coltivazioni biologiche e gli allevamenti ecosostenibili. La donna vive in una zona molto rurale della Svezia insieme al marito Bjorn e alla suocera Helene. Paul Anderson è un noto cantante lirico della capitale, che però sta vivendo una profonda crisi professionale a causa di alcuni problemi alle corde vocali. Un giorno mentre in campagna Sofia viene lasciata dal marito, dopo l'ennesimo litigio, a Stoccolma Paul abbandona lo studio di registrazione stanco di non riuscire a cantare come vorrebbe. L'artista decide di cambiare aria e si addentra tra le campagne svedesi. L'uomo si perde e trovandosi con il telefono scarico non capisce bene dove è arrivato con la sua auto. In lontananza, nota una fattoria, ma quando si avvicina nota che c'è un incendio in atto. La fattoria è proprio quella di Sofia e ad andare in fumo sono i frutti del duro lavoro della donna, che avrebbe dovuto consegnare al mercato locale. Paul aiuta l'imprenditrice agricola a domare l'incendio e in cambio riceve ospitalità per la notte. L'uomo chiede di restare qualche giorno e Sofia avendo bisogno di una persona che curi gli animali e faccia i lavori più pesanti, acconsente. Paul si dimostra subito inadatto al lavoro, è un uomo di città abituato agli agi e non alla fatica, ma allo stesso tempo non si perde d'animo e si impegna anche nei lavori più umili. Il suo atteggiamento colpisce molto Sofia e tra i due nasce una sincera amicizia, che però trova il primo ostacolo quando in paese si scopre la vera identità di Paul. Seppur delusa, Sofia gli chiede aiuto per allenare la squadra di canto della sua parrocchia, in vista c'è un concorso regionale e i soldi in palio potrebbero aiutare anche lei a risollevare le sorti della fattoria. Nonostante la sua riluttanza a cantare Paul aiuta il gruppo e si avvicina ulteriormente a Sofia cui può mostrare il vero se stesso. La gara di canto è un successo ma nel frattempo in paese rientra anche Bjorn, che non sembra prendere bene l'amicizia tra la moglie e Paul. L'uomo però viene aspramente rimproverato dalla madre Helene, che lo considera un ragazzo immaturo, che non è in grado di assumersi le sue responsabilità. Paul decide di lasciare la campagna e di rientrare a Stoccolma. La sua agente, scoperto dove l'uomo si è rifugiato, lo ha raggiunto e convinto a riprendere i lavori per il disco. Nel finale Sofia fa una sconcertante scoperta sull'incendio che ha distrutto il suo raccolto e Paul rivedrà le sue priorità nella vita.

