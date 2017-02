IVAN ZAZZARONI / Dalla "rivoluzione" per i tifosi allo studio di Raiuno (Ballando con le stelle, puntata 25 febbraio 2017)

IVAN ZAZZARONI, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: IL SUO PENSIERO SUL MOMENTO DEL NAPOLI (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) – Tra poche ore sulle frequenze di Rai 1 va in onda la prima puntata dell’edizione 2017 del talent Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli. Una trasmissione di successo che anche quest’anno conferma alcuni dei propri storici punti di forza tra cui il noto giornalista, opinionista e conduttore televisivo Ivan Zazzaroni nelle vesti di giurato. In attesa di rivederlo all’opera vi segnaliamo come nelle ultime ore Zazzaroni sia intervenuto alla trasmissione radiofonica Marte Sport Live in onda su Radio Marte per parlare del momento della squadra di calcio del Napoli ed in particolare della decisione di vietare la trasferta ai supporter azzurri nell’andata della semifinale di Coppa Italia a Torino contro la Juventus. Una decisione definita assurda dal noto giornalista che ha poi aggiunto in considerazione delle esternazioni del presidente De Laurentiis nel dopo Real Madrid – Napoli, sarebbero necessari dei chiarimenti da parte sua.

IVAN ZAZZARONI, IL GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: LA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) – Ivan Zazzaroni è nato a Bologna nel gennaio del 1958. Nel corso della propria carriera ha diretto alcuni importanti settimanali dedicati dal mondo del calcio e più in generale allo sport come Guerin Sportivo e Autosprint ed è stato per ben nove anni caporedattore di uno dei quotidiani sportivi più letti e seguiti nel panorama italiano come Il corriere dello sport – stadio. Dal 2012 collabora con il quotidiano Libero di cui è editorialista e dal 2004 conduce la trasmissione sportiva Deejay Football Club in onda sulle frequenze radio di Radio Deejay. È stato in passato opinionista della trasmissione calcistica Dribbluing ed oggi prende parte sempre come opinionista di tutte le puntate della domenica sportiva. Inoltre, ha preso parte come ospite ed opinionista di diversi programmi televisivi sempre dedicati al mondo dello sport. Ha una lunga esperienza con il talent Ballando con le stelle di cui è stato concorrente nella quarta edizione e giurato nella terza e dalla quinta alla undicesima.

